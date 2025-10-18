Justyna Kurowska nie żyje. Kobieta była jedną z uczestniczek programu "Kawaler do wzięcia". Odeszła, mając zaledwie 44 lata. Smutna informacja została opublikowała w mediach społecznościowych. Wiadomość została potwierdzona przez przyjaciółkę kobiety. Zwyciężczyni reality show przez wiele lat zmagała się z chorobą.

Justyna Kurowska zdobyła popularność w 2003 roku, jako jedna z 25 uczestniczek programu "Kawaler do wzięcia", gdzie starała się o względy Bartosza Okowitego. Informację o śmierci kobiety potwierdziła w rozmowie z portalem o2.pl Patrycja Zonenberg, wieloletnia przyjaciółka Justyny, która wspierała ją w trakcie choroby. "Niestety, po wyprowadzce Justyny ze Szczecina nie miałyśmy już takiego kontaktu jak wcześniej. Choroba, niestety, utrudniała to. Zmarła ze względu na chorobę" - podkreśliła. Justyna Kurowska przez wiele lat chorowała na ataksję rdzeniowo-móżdżkową. To choroba, która dotknęła również innych członków jej rodziny, w tym mamę, tatę oraz ciotkę. W 2011 roku uruchomiono zbiórkę na leczenie Justyny Kurowskiej. Kobieta otrzymywała 760 złotych miesięcznie renty. Koszt zabiegu wynosił 80 tysięcy złotych. Fundacje "Oliwia" i Avalon wspierały kobietę i oferowały pomoc w zbiórkach. Prezeska pierwszej z nich przyznała, że przed śmiercią kontakt z Justyną był utrudniony. Kobieta przeprowadziła się ze Szczecina do Łodzi.

Justyna Kurowska przed postawieniem diagnozy prowadziła intensywne życie pełne pasji. Uprawiała karate, tańczyła i grała na pianinie, realizując swoje zainteresowania z dużym zapałem. Diagnoza ataksji rdzeniowo-móżdżkowej pojawiła się w 2007 roku, po tym, jak kobieta niespodziewanie straciła przytomność. Choroba przyczyniła się do utraty pracy w aptece. Już wtedy zmagała się z poważnymi zaburzeniami ruchu. Po przekazaniu smutnej informacji w mediach, internauci złożyli rodzinie Justyny Kurowskiej najszczersze kondolencje.