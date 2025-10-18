18 października przyszedł czas na nowy odcinek "The Voice of Poland". W programie trwają obecnie bitwy. Jurorzy wybrali już swoich faworytów i teraz zestawiają ich w duetach. Uczestnicy walczą o przejście do kolejnego etapu. Na pierwszy ogień poszli wokaliści z grupy Kuby Badacha. Chris i Michał stanęli przed dużym zadaniem. Zaprezentowali wszystkim utwór króla popu. Piosenka Michaela Jacksona "Man in the mirror" była dla nich dużym wyzwaniem. Fani jednak się zawiedli.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Zając zdradza, na co przeznaczyła wygraną "Tańca z gwiazdami" i czy wróciłaby na parkiet. "Nie rozpuściłam ich"

"The Voice of Poland". Jurorzy byli zawiedzeni. Fani również nie byli zachwyceni tym występem

Kuba Badach nie ukrywał, że nie był przesadnie zachwycony występem Chrisa i Michała. Pozostali jurorzy również przyznali, że nie był to najlepszy wykon tego utworu. Ostatecznie juror podjął decyzję, że chce dalej współpracować z Chrisem. "Coś się stało dziwnego, to jest bariera w głowie. Michał ma znakomity głos, ale czeka go spora praca. Chris jeszcze lepiej zaśpiewałby tę piosenkę, gdyby nie zastanawiał się, czy Michał dośpiewa" - skwitował na końcu. Fani dorzucili swoje trzy grosze w komentarzach w mediach społecznościowych. "Zabrakło mi na tej scenie trochę Michała w tym utworze. Chris pewnie by jeszcze lepiej wypadł, gdyby trafił na innego partnera do duetu", "Kiepski występ", "Niestety lipa", "Bardzo średnio, żeby nie rzec słabo", "Jak na razie największe rozczarowanie. Michał na blindach świetnie, tutaj niestety lipa" - czytamy na Facebooku i Instagramie. Wiele osób wyraziło swój smutek, że Michał ostatecznie odpadł. Niektórzy zauważyli, że wybrana piosenka nie była dla niego odpowiednia. A wy co o tym sądzicie?

"The Voice of Poland". Fani bacznie przyglądają się nowemu odcinkowi. Tak ocenili decyzję jurorów

Nie był to jedyny występ w "The Voice of Poland", który uaktywnił widzów w mediach społecznościowych. Jako pierwsi z grupy Michała Szpaka do walki stanęli Agata i Dominik. Nie każdy widz zgodził się z ostatecznym werdyktem trenera. Finalnie to Agata musiała pożegnać się z programem. "Ona ma bardzo dobry głos, ale nie do tego kawałka. Za mocno to śpiewała i za wysoko", "Super duet wybrał Michał, przepiękny występ, gratulacje dla Dominika, ale dlaczego nikt nie wziął Agaty, chłopaki?", "Co tu się odwaliło?" - pisali fani w sieci. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "The Voice of Poland" nie przestaje zaskakiwać. Badach podjął historyczną decyzję. Tego jeszcze nie było!