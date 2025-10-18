W sobotę, 18 października, odbyła się impreza z okazji finału plebiscytu "Gwiazdy dobroczynności", która przyciągnęła tłum gwiazd. Na czerwonym dywanie swoje stylizacje zaprezentowały takie gwiazdy, jak: Agnieszka Woźniak-Starak, Kinga Preis, Olga Bołądź, Katarzyna Dowbor, Kasia Moś czy Mateusz Damięcki z żoną Pauliną Andrzejewską. Nie da się ukryć, że od wielu gwiazd trudno było odwrócić wzrok. Jak się prezentowały?

Znani na gali "Gwiazdy dobroczynności". Woźniak-Starak zadała szyku

Nie da się ukryć, że Agnieszka Woźniak-Starak doskonale wie, co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę i to bez stawiania na kontrowersje. Tak było i tym razem. Dziennikarka wybrała posągową, długą kreację odcieniu ciemnego beżu, która podkreślała jej figurę i stanowiła doskonałą bazę dla złotych dodatków i czarnej torebki. Bez wątpienia najbardziej charakterystycznym elementem był marszczony i drapowany materiał w okolicy bioder, który wizualnie dodatkowo wysmuklił sylwetkę Agnieszki Woźniak-Starak.

Z kolei Kasia Moś wybrała klasyczną, wieczorową suknię maksi w stylu glamour w mocnym czerwonym kolorze. Suknia była dopasowana w górnej części, odsłaniała dekolt i ramiona, a przy okazji modelowała też sylwetkę. Nie da się ukryć, że dzięki mocnej czerwieni wyróżniała się na tle innych kreacji gwiazd. Zdecydowana większość z nich postawiła bowiem na klasyczną i bezpieczną czerń. Tak jak Kinga Preis, która miała na sobie elegancki, wieczory zestaw. Nie było jednak mowy o nudzie, bo aktorka świetnie połączyła różne faktury materiałów i modne fasony. Kinga Preis miała na sobie długie, szerokie spodnie pokryte cekinami. Był to zdecydowanie główny element jej looku, który przyciągał wzrok. Do tego aktorka dobrała modną, oversize'ową marynarkę z połyskującego materiału i matową czarną bluzkę.

Trzeba przyznać, że poza stylizacjami gwiazd nie sposób było nie zauważyć zachowania Mateusza Damięckiego i jego żony Pauliny Andrzejewskiej. Para nie szczędziła sobie bowiem czułości, pozując przed fotoreporterami na ściance. Nie brakowało pocałunków i czułych spojrzeń. Widać wyraźnie, że uczucie Mateusza Damięckiego i Pauliny Andrzejewskiej wciąż kwitnie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.