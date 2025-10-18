Czułości Damięckiego i jego żony na ściance. Aktor nie odstępował ukochanej na krok

W sobotę, 18 października, odbyła się impreza z okazji finału plebiscytu "Gwiazdy Dobroczynności". Na wydarzeniu pojawiła się plejada gwiazd, wśród których można było zobaczyć m.in. Mateusza Damięckiego z żoną Pauliną Andrzejewską. Para nie szczędziła sobie czułości na ściance.

Zobacz wideo Damięcki o ryzykownym spotkaniu na siłowni po "Furiozie". "Pomyślałem, że chyba przesadziłem"

Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska zadali szyku na ściance

Aktor postawił na elegancki i jednocześnie niebanalny wieczorowy zestaw, który połączył klasykę z nowoczesnymi akcentami. Damięcki miał na sobie szary garnitur w cienkie, jasne prążki, co jest klasycznym wzorem, ale rzadziej spotykanym na galach niż gładki granat czy czerń. Uwagę zwracał też jego krawat w kolorze ciemnej czerwieni lub bordo z drobnym, wzorzystym motywem, który dodał stylizacji wyrazistości i przełamał formalność szarego prążka na garniturze. Nie da się jednak ukryć, że aktor nie zdołał przyćmić swojej żony. Paulina Andrzejewska postawiła bowiem na długą, czarną suknię o fasonie "syrenki". Kreacja była bowiem obcisła i rozszerzała się od kolan w dół. Miała też wyraźnie zaznaczony, podwyższony stan. Gorsetowa góra bez ramiączek odsłaniała ramiona i dekolt. Jednak najbardziej charakterystycznym i przyciągającym wzrok detalem była duża, trójwymiarowa, biała falbana, która zdominowała górną część jej sukni.

Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska nie odstępowali się na krok

Jednak nie tylko stylizacje Mateusza Damięckiego i Pauliny Andrzejewskiej zwracały uwagę, bo również trudno było nie zauważyć ich zachowania. Para nie odstępowała się bowiem na krok i okazywała sobie na ściance sporo czułości. Nie brakowało pocałunków i czułych spojrzeń. Widać wyraźnie, że uczucie Mateusza Damięckiego i Pauliny Andrzejewskiej wciąż kwitnie. Para jest ze sobą związana od 2011 roku. Mateusz i Paulina zdecydowali się na ślub po siedmiu latach związku i w 2018 złożyli przysięgę małżeńską. Małżeństwo doczekało się także narodzin dwójki dzieci, synów Franciszka i Ignacego. Mateusz Damięcki chętnie wspomina zaskakujące początki związku z Pauliną Andrzejewską. Żona pożyczyła mu... trzy tysiące złotych. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.