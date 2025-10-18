Trwa ostatni etap XIX Konkursu Chopinowskiego, który w tym roku wzbudza wyjątkowo silne emocje, nie tylko za sprawą muzyki. Słuchacze często skarżą się na różne zakłócenia podczas oglądania występów - spadające butelki, problemy z kamerami, opóźnienia w harmonogramie. Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak... kaszel. Nie ma dnia, w którym z publiczności nie dobiegałyby głośne i irytujące odgłosy kasłania, które zdaniem wielu rozpraszają nie tylko wykonawców, ale również samych słuchaczy. "Co to, festiwal kaszlu?", "Czy oni naprawdę nie mogą się powstrzymać?" - czytamy w komentarzach pod transmisją z koncertów. Teraz głos na ten temat zabrał Maciej Buchwald, reżyser znany m.in. z seriali "1670" i "Gąska".

Konkurs Chopinowski. Maciej Buchwald wyśmiał kaszlącą publiczność

Okazuje się, że lata temu Buchwald miał okazję pracować przy zabawnym skeczu, który w prześmiewczy sposób podsumował to, co dzieje się zazwyczaj na Konkursie Chopinowskim. "W 2016 nagraliśmy dla Canal+ Polska pewien bardzo dziwny serial. I był tam jeden skecz, który jeśli nie zyskał, to na pewno nie stracił na aktualności" - czytamy. W opublikowanym nagraniu widzimy dziennikarzy, którzy zamiast utworów Chopina słuchają i komentują symfonię kaszlu. Rozwodzą się nad świstami, chrząknięciami i próbują zinterpretować suchoty zgromadzonej publiczności. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.

Konkurs Chopinowski. Piotr Alexewicz reprezentuje Polskę w finale. "Starałem się znaleźć części, które do mnie przemawiają"

Alexewicz jest jedynym Polakiem, który zakwalifikował się do finału. W rozmowie z Olgą Borzyszkowską z Polskiego Radia zwrócił uwagę na swój konkursowy repertuar. - Szukałem utworów, które szczególnie są mi bliskie. Czasami było tak, że zaczynałem pracę nad jakimś utworem, zagrałem go może dwa, trzy razy na scenie i zdecydowałem, że jest jakiś problem w tej relacji między dziełem a wykonawcą. W taki sposób starałem się odnaleźć poszczególne części, które do mnie przemawiają, a potem ułożyć je w jakiś sposób w całość - tłumaczył. Pianista wystąpi w niedzielę, 19 października, około 21.