Adrian Szymaniak, znany z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", zmaga się z glejakiem IV stopnia. Po dwóch operacjach nadszedł czas na kolejny etap leczenia, który odbędzie się w Bydgoszczy. W związku z tym Adrian wraz z rodziną podjął trudną decyzję o przeprowadzce, aby nie musieć się rozstawać podczas leczenia. Teraz jego żona Anita przekazała nowe wieści. Taki mają plan na najbliższy tydzień.
Kilka dni temu Adrian poprosił swoich fanów o pomoc w znalezieniu mieszkania blisko centrum onkologicznego w Bydgoszczy, które mogłoby ich gościć od zaraz do początku grudnia. "Pomożecie?! Lada moment zaczynam dalsze leczenie, a rozłąka na sześć tygodni od rodziny nie wchodzi w grę. (...) Poszukuję mieszkania do wynajęcia dla naszej rodzinki i 1/4 pieska. Możliwie najbliżej centrum onkologicznego, od zaraz do końca listopada/początku grudnia. Będę wdzięczny za pomoc i oferty" - napisał na InstaStories.
Wygląda na to, że wyprowadzka jest już w toku. 18 października żona Adriana, Anita, na Instagramie podzieliła się planem rodziny na najbliższy czas. "Za kilka dni meldujemy się całą rodziną w Bydgoszczy. Zacznie się kilkutygodniowy okres radio- i chemioterapii. To skok w nieznane, ale wiemy, że chcemy być razem przez cały ten czas" - napisała na Instagramie. Wiadomo także, że rodzinie Adriana udało się znaleźć mieszkanie w Bydgoszczy. "Wczoraj udało nam się dograć mieszkanko w okolicach onkologii, chociaż nie jest do końca wyposażone, nadmuchany materac i damy radę!" - czytamy.
Anita zdradziła też fanom więcej szczegółów na temat samego leczenia Adriana. "Po zakończeniu radioterapii zaczynamy leczenie, na które zbieramy wciąż środki. TT fields optune - realna szansa dla nas, na brak wznowy, terapia zatwierdzona już w wielu krajach jako standardowe leczenie guzów mózgu, niestety w nierealnych wręcz kosztach. Na start 240 tysięcy i 120 tys. miesięcznie, co przez dwa lata daje sumę 2,8 mln. Czekamy też na wyniki badania molekularnego guza, które mogą nam podpowiedzieć inne terapie celowane w ten rodzaj mutacji" - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazał nowe informacje ws. leczenia. Przeprowadzka to konieczność
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!