Adrian Szymaniak, znany z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", zmaga się z glejakiem IV stopnia. Po dwóch operacjach nadszedł czas na kolejny etap leczenia, który odbędzie się w Bydgoszczy. W związku z tym Adrian wraz z rodziną podjął trudną decyzję o przeprowadzce, aby nie musieć się rozstawać podczas leczenia. Teraz jego żona Anita przekazała nowe wieści. Taki mają plan na najbliższy tydzień.

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyprowadza się z rodziną do Bydgoszczy. "To skok w nieznane"

Kilka dni temu Adrian poprosił swoich fanów o pomoc w znalezieniu mieszkania blisko centrum onkologicznego w Bydgoszczy, które mogłoby ich gościć od zaraz do początku grudnia. "Pomożecie?! Lada moment zaczynam dalsze leczenie, a rozłąka na sześć tygodni od rodziny nie wchodzi w grę. (...) Poszukuję mieszkania do wynajęcia dla naszej rodzinki i 1/4 pieska. Możliwie najbliżej centrum onkologicznego, od zaraz do końca listopada/początku grudnia. Będę wdzięczny za pomoc i oferty" - napisał na InstaStories.

Wygląda na to, że wyprowadzka jest już w toku. 18 października żona Adriana, Anita, na Instagramie podzieliła się planem rodziny na najbliższy czas. "Za kilka dni meldujemy się całą rodziną w Bydgoszczy. Zacznie się kilkutygodniowy okres radio- i chemioterapii. To skok w nieznane, ale wiemy, że chcemy być razem przez cały ten czas" - napisała na Instagramie. Wiadomo także, że rodzinie Adriana udało się znaleźć mieszkanie w Bydgoszczy. "Wczoraj udało nam się dograć mieszkanko w okolicach onkologii, chociaż nie jest do końca wyposażone, nadmuchany materac i damy radę!" - czytamy.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o dalszych krokach leczenia Adriana. Dwuletnia terapia wyniesie prawie trzy miliony złotych

Anita zdradziła też fanom więcej szczegółów na temat samego leczenia Adriana. "Po zakończeniu radioterapii zaczynamy leczenie, na które zbieramy wciąż środki. TT fields optune - realna szansa dla nas, na brak wznowy, terapia zatwierdzona już w wielu krajach jako standardowe leczenie guzów mózgu, niestety w nierealnych wręcz kosztach. Na start 240 tysięcy i 120 tys. miesięcznie, co przez dwa lata daje sumę 2,8 mln. Czekamy też na wyniki badania molekularnego guza, które mogą nam podpowiedzieć inne terapie celowane w ten rodzaj mutacji" - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazał nowe informacje ws. leczenia. Przeprowadzka to konieczność