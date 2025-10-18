W sobotni poranek, 18 października, Agnieszka Woźniak-Starak ponownie zasiadła na kanapie "Dzień dobry TVN" u boku Ewy Drzyzgi. Wśród tematów, które poruszyły prowadzące, znalazła się między innymi trasa koncertowa Julii Wieniawy. Jednak największe poruszenie wywołało to, co wydarzyło się po emisji materiału o wokalistce. Woźniak-Starak zaskoczyła widzów swoją wypowiedzią, w której bez skrupułów uderzyła w... Kubę Wojewódzkiego.

Agnieszka Woźniak-Starak ma radę dla Julii Wieniawy. "Nie daj się wpuszczać w maliny żadnym leśnym dziadkom"

Julia Wieniawa jest obecnie w trasie koncertowej "Światłocienie Tour 2025", która obejmuje siedem miast w całej Polsce. Na jednym z koncertów pojawiła się reporterka "Dzień Dobry TVN", Agata Zjawińska, by zajrzeć za kulisy i sprawdzić, jak wygląda występ wokalistki od kuchni. Według relacji stylistów i tancerek współpracujących z Wieniawą, piosenkarka jest perfekcjonistką: zatańczy wszystko, co trzeba, i dba o to, by każdy szczegół był dopięty na ostatni guzik.

Tuż po emisji materiału o Wieniawie, Woźniak-Starak dodała jeszcze kilka słów od siebie - tym razem odnosząc się do niedawnej, głośnej sytuacji z udziałem Wieniawy w programie Kuby Wojewódzkiego. Przypomnijmy, że w jednym z odcinków oboje stwierdzili, że "bieda to stan umysłu", co wywołało niemałe kontrowersje. Dziennikarka zasugerowała, że Wieniawa została wciągnięta w tę wypowiedź przez Wojewódzkiego, i postanowiła wykorzystać swój czas na antenie, by ostrzec koleżankę. - Branża muzyczna to jest absolutnie twoje miejsce. Nie daj się tylko wpuszczać w maliny żadnym leśnym dziadkom w telewizji jak ostatnio - zwróciła się do niej, puszczając oczko do kamery.

Agnieszka Woźniak-Starak pod wrażeniem Julii Wieniawy

Tuż przed wyemitowaniem reportażu o trasie koncertowej Julii Wieniawy, Agnieszka Woźniak-Starak nie kryła zachwytu nad piosenkarką i jej sceniczną energią. - Julka jest bardzo kreatywną, niesamowicie zdolną osobą. Jest też moją byłą koleżanką z programu "Mam talent!", ale tak naprawdę jest scenicznym zwierzakiem i to, co ona potrafi zrobić na scenie, robiło zawsze na mnie niesamowite wrażenie. To jest dziewczyna, która na tej scenie bardzo dobrze siedzi. Świetnie tańczy, świetnie śpiewa i świetnie wygląda - oceniła dziennikarka. - Jest perfekcjonistką - dodała po chwili Ewa Drzyzga.