W czerwcu 2025 roku Agnieszka Woźniak-Starak oficjalnie potwierdziła, że odchodzi ze stacji TVN. Teraz jednak postanowiła wrócić na jeden odcinek "Dzień Dobry TVN". Wszystko to z okazji 20-lecia programu, który poprowadziła z Ewą Drzyzgą w sobotę, 18 października. Jak już wiadomo, tego typu powroty cieszą się sporym zainteresowaniem wśród widzów, którzy chętnie komentują i oceniają gościnne występy byłych prowadzących. Jak według nich wypadła Woźniak-Starak? Już wiemy.
18 października Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak ponownie powitały widzów przed telewizorami. Jak przyznała Woźniak-Starak, był to dla niej dość surrealistyczny moment, ponieważ jeszcze niedawno oficjalnie pożegnała się ze stacją. - Sytuacja, w której nie planujesz już się znaleźć, rola i miejsce i... nagle jesteś - powiedziała z uśmiechem, odnosząc się do swojego niedawnego odejścia.
Podczas programu nie zabrakło refleksji i wspomnień, zwłaszcza na temat wcześniejszych doświadczeń telewizyjnych. Padły słowa o "Mam talent!". - Było to bardziej moje miejsce, niż "Mam talent!" - zwróciła się do koleżanki z programu. Okazało się też, że produkcja przygotowała dla niej miłą niespodziankę. Drzyzga wręczyła współprowadzącej filiżankę - symboliczny przedmiot, który przez lata towarzyszył Woźniak-Starak podczas prowadzenia programu. - Zauważyłaś, że pamiętaliśmy o czymś, co jest twoim nieodłącznym elementem? - powiedziała z uśmiechem Drzyzga.
Jednak to, co najistotniejsze, to odbiór prowadzących przez widzów. Szybko wyszło na jaw, że ci niezwykle entuzjastycznie przyjęli powrót duetu na antenę, co wyraźnie widać po komentarzach w sieci. "Jak miło widzieć panią Agnieszkę na swoim miejscu", "Miło znów zobaczyć panie razem", "Niech ten duet wróci na stałe!", "Uwielbiam ten duet! Aga jest świetna, prowadzi to z humorem i jajem" - pisali zachwyceni internauci w mediach społecznościowych "DDTVN".
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!