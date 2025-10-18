W czerwcu 2025 roku Agnieszka Woźniak-Starak oficjalnie potwierdziła, że odchodzi ze stacji TVN. Teraz jednak postanowiła wrócić na jeden odcinek "Dzień Dobry TVN". Wszystko to z okazji 20-lecia programu, który poprowadziła z Ewą Drzyzgą w sobotę, 18 października. Jak już wiadomo, tego typu powroty cieszą się sporym zainteresowaniem wśród widzów, którzy chętnie komentują i oceniają gościnne występy byłych prowadzących. Jak według nich wypadła Woźniak-Starak? Już wiemy.

Zobacz wideo Woźniak-Starak wraca na chwilę do DDTVN. Ten wniosek daje do myślenia

Agnieszka Woźniak-Starak na chwilę wróciła do "Dzień dobry TVN". Czekała na nią nietypowa niespodzianka

18 października Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak ponownie powitały widzów przed telewizorami. Jak przyznała Woźniak-Starak, był to dla niej dość surrealistyczny moment, ponieważ jeszcze niedawno oficjalnie pożegnała się ze stacją. - Sytuacja, w której nie planujesz już się znaleźć, rola i miejsce i... nagle jesteś - powiedziała z uśmiechem, odnosząc się do swojego niedawnego odejścia.

Podczas programu nie zabrakło refleksji i wspomnień, zwłaszcza na temat wcześniejszych doświadczeń telewizyjnych. Padły słowa o "Mam talent!". - Było to bardziej moje miejsce, niż "Mam talent!" - zwróciła się do koleżanki z programu. Okazało się też, że produkcja przygotowała dla niej miłą niespodziankę. Drzyzga wręczyła współprowadzącej filiżankę - symboliczny przedmiot, który przez lata towarzyszył Woźniak-Starak podczas prowadzenia programu. - Zauważyłaś, że pamiętaliśmy o czymś, co jest twoim nieodłącznym elementem? - powiedziała z uśmiechem Drzyzga.

Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga pod lupą widzów "Dzień dobry TVN"

Jednak to, co najistotniejsze, to odbiór prowadzących przez widzów. Szybko wyszło na jaw, że ci niezwykle entuzjastycznie przyjęli powrót duetu na antenę, co wyraźnie widać po komentarzach w sieci. "Jak miło widzieć panią Agnieszkę na swoim miejscu", "Miło znów zobaczyć panie razem", "Niech ten duet wróci na stałe!", "Uwielbiam ten duet! Aga jest świetna, prowadzi to z humorem i jajem" - pisali zachwyceni internauci w mediach społecznościowych "DDTVN".