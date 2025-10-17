Jedną z par w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" jest Kaja i Krystian. Już na weselu można było zauważyć, że doszło między nimi do nietypowej wymiany zdań. Świeżo upieczony mąż podkreślił, że jest typem osoby, która w pracy dużo analizuje i to przenosi się także na życie prywatne. Kaja nie była zadowolona z tego faktu. - Ogólnie, jeśli mogę być szczera, to nie cieszy mnie to, co mówisz - wyznała. Od razu dało się zauważyć, że uczestniczka jest bardzo otwarta i szczera do bólu. Jej mąż - wręcz przeciwnie. Widzowie zaczęli się zastanawiać, jaką przyszłość ma relacja. Nowy wpis Kai ich zaniepokoił.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co dalej z Kają i Krystianem? "Z tej mąki chleba nie będzie"

Krystian w ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał, że nie czuje się komfortowo w małżeństwie. Kaja, tymczasem, zabrała głos w sieci. Napisała na Instagramie, że jest chora i w tych trudnych chwilach wspiera ją pies. "Soniulka się mną opiekuje, kiedy ja choruję" - podkreśliła. Nie wspomniała o swoim partnerze. Fani już dawno wydali werdykt co do przyszłości związku. "Z tej mąki chleba nie będzie", "Krystian to maruda. Ta dziewczyna ma charyzmę i energię, a Krystian demotywujący", "Krystian się wycofuje", "Nie widać chemii między nimi, nie ma tej bliskości, tych gestów, widać, że Krystian nie chce się angażować" - czytamy w komentarzach pod postami w mediach społecznościowych. Co o tym sądzicie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". W związku pojawiły się pierwsze problemy

Do spięcia między parą doszło w samolocie. Para udała się w podróż poślubną. Kaja przyznała, że nie przepada za lataniem. - Jak się stresuję, to mniej rozmawiam - podkreśliła przed kamerami. Krystian próbował rozbawić dobraną mu w programie żonę żartami na temat... rozpadającego się samolotu. Jak się okazało, gadanie okazało się skuteczne i Kaja sama przyznała, że odciągnęło to jej myśli. Nagle zaczęło jej to jednak przeszkadzać i poprosiła o chwilę ciszy. - I tak się będę do ciebie odzywał - powiedział bez wahania Krystian. Jego żona szczerze powiedzieć, co o tym myśli. - Ale ogólnie to myślę, że tak trochę niefajnie, że nie słuchasz. Jak ci mówię, czy możesz być przez pięć minut cicho, to ty mówisz, że nie będziesz mnie słuchał - skwitowała niezadowolona. ZOBACZ TEŻ: Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chciał coś zasugerować? Nowe zdjęcia wiele zdradzają