Na początku września na antenie TVP2 nastąpił wyczekiwany przez wielu powrót serialu "Rodzinka.pl". Nowe odcinki zebrały mocno mieszane recenzje. Wielu widzów było rozczarowanych kontynuacją. "Jestem zażenowana nowym sezonem. Czekałam z całą rodziną w tym z dziećmi [...] Widzę, że nowy sezon kręcony na siłę. Te teksty dramat. Szkoda", "Tragedia, tego się oglądać nie daje. Pierwszy odcinek obejrzany i to chyba byłoby na tyle. Niektórych serii na siłę nie powinno się kontynuować i to jest świetny przykład" - narzekali internauci. Do krytyki odniosła się ostatnio Małgorzata Kożuchowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Kożuchowska o powrocie "Rodzinki.pl", Wieniawie i byciu mamą. "Nie cisnę"

Małgorzata Kożuchowska reaguje na krytykę "Rodzinki.pl". Krótka riposta

Początkowo internauci wyrażali nadzieję, że pierwszy odcinek nowego sezonu "Rodzinki.pl" to jedynie wypadek przy pracy scenarzystów. Kolejne również nie wzbudziły jednak entuzjazmu. Pod zwiastunem najnowszego odcinka znów pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Na jeden z nich postanowiła odpowiedzieć sama Małgorzata Kożuchowska, która wciela się w rolę Natalii Boskiej.

Niby śmiesznie, a nieśmiesznie wyszło, wręcz chwilami żałośnie... Zwłaszcza jak pod jednym dachem mieszkają, cytując, "bankrut, menel i nastolatka"...

- narzekał internauta. "Życie" - odpowiedziała lakonicznie aktorka. Pod postem nie zabrakło też komentarzy od wiernych fanów serialu, którzy są usatysfakcjonowani nowym sezonem. "Uwielbiam!", "Serial ogólnie fajny, trzeba się tylko trochę przestawić. Jest ok", "Serial jest świetny" - pisali.

Julia Wieniawa podzieliła widzów. "Aż się wierzyć nie chce"

W obsadzie nowego sezonu "Rodzinki.pl" nie mogło zabraknąć także Julii Wieniawy. Na jej powrót widzowie musieli jednak poczekać kilka odcinków. Nie wszyscy byli też zachwyceni pojawieniem się jej postaci. "Wieniawa to stan umysłu", "Czy scenariusz pisał ten sam człowiek, który pisał do poprzednich sezonów? Bo aż się wierzyć nie chce, że to ten sam" - narzekali niektórzy. Innym natomiast się podobało. "Odcinek genialny, jak dotąd jeden z lepszych!" - twierdzili fani.