"10 lat młodsza w 10 dni" to program, który pomaga kobietom w przejściu prawdziwej metamorfozy. W show każda uczestniczka przechodzi proces dogłębnej przemiany. Kluczowym elementem jest zmiana stylu. W przeszłości wiele metamorfoz było źle odbieranych przez fanów. Niektórzy uważali, że produkcja tylko pogorszyła wygląd bohaterek, zamiast go polepszyć. Ostatnio fani programu ponownie uaktywnili się w komentarzach. Przekazali swoje opinie na temat przemiany Ani.

"10 lat młodsza w 10 dni". Widzowie podsumowali metamorfozę Ani. Mocne słowa

Ania wzięła udział w programie "10 lat młodsza w 10 dni". Uczestniczka na sam koniec pokazała nowy wygląd. Bohaterka otrzymała nowy wygląd, czyli nową fryzurę i rozświetlony makijaż. Nie można zapomnieć o kluczowej kwestii, czyli ubiorze. Ania otrzymała bordową bluzkę i szerokie, jeansowe spodnie. Metamorfoza nie każdemu przypadła do gustu. "Przegięcie totalne", "To chyba żart", "Zmieńcie zawód. I nie róbcie więcej krzywdy innym kobietom", "To stylizacja nietrafiona po całości. Stylista, fryzjer do bani...", "Chyba żartujecie. Kompletnie niedopasowanie. Ani do stylu życia, bycia, charakteru", "Litości...", "Jeśli ta pani czuje się dobrze to super. Ale według mnie niestety niezbyt trafny krój spodni" - czytamy w komentarzach. A wy jak oceniacie przemianę Ani?

"10 lat młodsza w 10 dni". Maja Sablewska już nie prowadzi show

Maja Sablewska przez lata prowadziła show. Jakiś czas temu jednak zrezygnowała z prowadzenia "10 lat młodsza w 10 dni". W wywiadzie z Pudelkiem powiedziała, dlaczego podjęła taką decyzję. - "Wszystko ma swój koniec i początek. Miłość, przyjaźń, smutek, radość. Ale zawsze taki koniec jest początkiem czegoś nowego. I ja przed takim początkiem stoję właśnie twarzą w twarz. Mówi się, że zmiany są dobre. Są, dlatego postanowiłam zrezygnować z mojego programu w Polsat Cafe" - zdradziła celebrytka. Stwierdziła, że pewne sprawy popchnęły ją do różnych zmian. "Pewnie zastanawiacie się, czemu podjęłam taką decyzję. Jestem w takim momencie życia, że potrzebuję zmiany, prawdy, dobrej energii i wyzwań" - skwitowała Sablewka. ZOBACZ TEŻ: Widzowie miażdżą kolejną metamorfozę w "10 lat młodsza w 10 dni". Sablewskiej się oberwało

