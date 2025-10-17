Nowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyniosła trzy kolejne małżeństwa - Kaję i Krystiana, Kasię i Macieja oraz Karolinę i Macieja. Na razie nie wiadomo, czy którejś z relacji udało się przetrwać, ale widzowie mają swoje typy. Ostatnie poczynania Macieja Kubika w sieci dały widzom do myślenia. Uczestnik opublikował bowiem w mediach społecznościowych zdjęcia z podróży poślubnej. Czyżby chciał coś zasugerować?

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej podzielił się kadrami z podróży poślubnej

Po hucznych weselach przyszedł czas na podróże poślubne. Maciej i Karolina wybrali się do Czarnogóry. Dla świeżo upieczonych małżonków to świetna okazja, aby poznać się lepiej w malowniczych okolicznościach. Między nowożeńcami zdążyło już dojść do pierwszego spięcia. Poszło o to, kto powinien zapłacić w kawiarni. Nie oznacza to jednak, że uczestnicy się nie dogadują. Na Instagramowym profilu Macieja Właśnie pojawiły się kadry z podróży poślubnej. Widać na nich między innymi uśmiechniętą parę pozującą na łódce oraz Karolinę śpiącą z ogromnym bukietem kwiatów w objęciach.

Podmieniłem się jej na ten bukiet gdy spała i nawet nie zauważyła. Może ja tak pachnę

- napisał na InstaStories, zdradzając przy okazji, że ma naturę romantyka. Kubik pokazał też widok z okna apartamentu, który zajmowali w Czarnogórze. Trzeba przyznać, że nowożeńcy wypoczywali w wyjątkowo malowniczych okolicznościach. Opublikowane przez Macieja kadry wskazują na to, że uczestnicy matrymonialnego eksperymentu świetnie bawili się w swoim towarzystwie. Czyżby, publikując je, programowy mąż Karoliny chciał zasugerować, że ich małżeństwo przetrwało?

Maciej i Karolina rozstali się po programie? Internauci mają swoje teorie

Romantyczne gesty Macieja i uśmiechnięte kadry to jednak za mało, żeby przekonać internautów co do przyszłości relacji. Większość z nich nie daje parze szans na przetrwanie. "Nic z tego nie będzie", "Czarno to widzę", "Niby on zachowuje się fajnie, ma gest, poczucie humoru, prawi komplementy, ale intuicja podpowiada mi, że to pod publiczkę. Co więcej, Karolina wyraźnie jest podminowana tak, jakby poza kamerami Maciek już nie był taki idealny", "Z tej mąki chleba nie będzie" - twierdzili w komentarzach na oficjalnym instagramowym profilu programu.