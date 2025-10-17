Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz występują razem w "Tańcu z gwiazdami". Para już w pierwszym odcinku wyznała, że łączy ich nie tylko program, ale i życie - są razem w związku. Duet, który walczy o Kryształową Kulę w najnowszej edycji, jest bacznie obserwowany przez widzów. Wszyscy śledzą każdy kolejny ruch pary. Kaczorowska i Rogacewicz postanowili pokazać fragment tańca, który zaprezentują w następnym odcinku show. Nie brakuje w nim odważnych ruchów.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pokazali przygotowania do nowego odcinka "Tańca z gwiazdami". Szokujący widok

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przygotowują się do nowego odcinka "Tańca z gwiazdami". - Kochani, w najbliższym odcinku w niedzielę w "Tańcu z gwiazdami" wszystkie pary otrzymały za zadanie powtórzyć jakąś choreografię z poprzednich edycji. My otrzymaliśmy (...) cha chę Julki Wieniawy i Stefano Terrazzino - zapowiedziała tancerka. Para pokazała fragment układu w mediach społecznościowych. Fani już wiedzą, że w tańcu nie brakuje odważnych i sensualnych ruchów. Widzowie w komentarzach podkreślili, że nie mogą doczekać się premiery nowego odcinka. "Dobra, mówcie, co chcecie, ale ja mam ciary", "Ogień, oj będzie się działo, będzie", "Już widzę ten taniec i tę energię", "Ale podkręcacie temperaturę", "Hit" - czytamy. Będziecie oglądać?

Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na wyznanie. Co ustaliła z Marcinem Rogacewiczem?

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po rodzinnym odcinku w "Tańcu z gwiazdami". "Ależ to były emocje! Zostawiliśmy tam wczoraj serca" - zaczęła wpis tancerka. W dalszej części wpisu kobieta zdradziła, że przygotowanie choreografii, która opowiada prawdziwą historię, wymaga o wiele więcej niż stworzenie tanecznego show. Duet postawił na szczerość. Nie da się ukryć, że było to dużo wyzwanie."Wiecie co…? O wiele trudniej opowiada się prawdziwe historie i bazuje na prawdziwych emocjach niż kreuje postaci, role, taneczne spektakle… Postanowiliśmy sobie jednak z @marcin_rogacewicz, że jak tańczyć w tym programie, to tylko autentycznie i szczerze. O nas. Dla nas. I dla was jednocześnie" - podkreśliła na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Przesadził? Internauci zniesmaczeni wyznaniem Rogacewicza o relacji z mamą. "Czasem lepiej przemilczeć"