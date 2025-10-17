Margaret ujawnia, w co wyposażyła dom w Hiszpanii. Możesz się zdziwić

Margaret jest trenerką 16. edycji "The Voice of Poland", która trwa w najlepsze. Znana wokalistka chętnie wchodzi w interakcję nie tylko z innymi muzykami, ale i fanami. W trakcie nagrań najnowszego sezonu publiczność miała szansę zadać kilka pytań trenerce. Okazuje się, że bardzo ciekawi ich wątek domu Margaret w Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret opowiada o domu w Hiszpanii

Margaret o życiu za granicą. Warunki idealne do tworzenia muzyki

- Mieszkam pół na pół w Maladze, jak jest zimno. Po prostu stosunek ciepła versus odległości od Polski jest idealny - przekazała wokalistka. Co pewien czas pokazuje kadry z hiszpańskiej posiadłości na Instagramie, która jest jej azylem przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. - Jak przychodzi w listopadzie wielka chmura, to ja wtedy siup - trzy godzinki jestem w Maladze i spędzam tam tak trzy, cztery miesiące. Mam hacjendę - powiedziała Margaret przed kamerami TVP. Co ciekawe, przebywając w Hiszpanii, nadal może tworzyć muzykę. Zaprosiła pozostałych trenerów do odwiedzenia jej w domu. - Mam też studyjko, jakbyście chcieli wpaść. Będziemy siedzieć na dachu i robić muzę. Zapraszam was! Sypialni nie jest za dużo, ale jest dużo łóżek. Wszyscy się wyśpimy. Ja z Miśkiem będę spać w głównej sypialni, was upchamy na ganku - zwróciła się do Tomsona i Barona. Michał Szpak dodał żartobliwie, że Kuba Badach powinien spać na dachu ze względu na to, że jego nazwisko sugeruje nocleg w takim miejscu.

Ty będziesz spał w studiu

- uspokoiła Szpaka Margaret.

Margaret została zapytana o muzykę influencerów. Szczera opinia

Obecnie muzyką może zajmować się każdy - pokazują to tiktokerzy czy youtuberzy. Ich utwory zdobywają ogromną liczbę odtworzeń, a to ze względu na masę fanów, którzy tylko czekają na nowy projekt od swojego idola. Jak na to zjawisko patrzy doświadczona piosenkarka? - Mam jakiś zgrzyt, nie raz mi się to nie podoba - przede wszystkim wtedy, kiedy za tym nie idzie jakość, bo to jest czysty biznes - przekazała nam Margaret. - Wiem, jak my artyści wkładamy w to serce i jak wiele wyrzeczeń, aby być w tym miejscu, a nie innym, nas to kosztuje - uzupełniła.

Nowe odcinki "The Voice of Poland" możecie oglądać w soboty o godz. 20:30 na antenie TVP2.