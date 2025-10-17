Nowe koło ratunkowe w "Milionerach"! Czegoś takiego jeszcze nie było

"Milionerzy" to bez wątpienia już jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych. Przez lata mogliśmy go oglądać na kanale TVN, ale jesienią 2025 roku doszło do rewolucji i "Milionerzy" wraz z prowadzącym Hubertem Urbańskim trafili do Polsatu. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian. Właśnie wyszło na jaw, że będzie nowe koło ratunkowe.

Nowe koło ratunkowe w "Milionerach". Hubert Urbański pomoże uczestnikom

Portal Wirtualnemedia.pl informuje, że już od wtorku 28 października uczestnicy "Milionerów" będą mogli skorzystać z nowego koła ratunkowego, jakim będzie możliwość poproszenia prowadzącego o wsparcie przy odpowiedzi na pytanie, podobnie jak to się odbywa w przypadku "pytania do przyjaciela". "Po dodaniu nowego koła gracz będzie miał do wyboru trzy spośród czterech dostępnych kół ratunkowych (pozostałe to m.in. 'pół na pół' i 'pytanie do publiczności'). W trakcie gry wybiera te, które najbardziej mu odpowiadają. Niewykorzystane koło przepada" - czytamy w serwisie Wirtualnemedia.pl. Co ciekawe, koło "pytanie do prowadzącego" jest dobrze znane w zagranicznych wersjach "Milionerów". W polskiej wersji wcześniej istniało za to czwarte koło - "zmiana pytania". Co sądzicie o nowym kole w programie? Dajcie znać w sondzie na dole strony!

Polsat wprowadza zmiany w "Milionerach". Już majstrował przy kołach ratunkowych

Warto dodać, że "zamiana pytania" było najnowszym kołem ratunkowym, o którym pisaliśmy w 2020 roku. Wtedy pomoc ta była dostępna w czasie pandemii, gdy nagrywano odcinki bez udziału publiczności. Zamiana pytania była później ponownie w programie po czterech latach i uaktywniała się po zdobyciu 40 tys. złotych. Polsat zrezygnował jednak z tej możliwości. Mniejsza liczba kół ratunkowych wiąże się z większym ryzykiem i mniejszą szansą na zwycięstwo. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. "Milionerów" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.55 na Polsacie. Wiadomo już, że po czterech tygodniach emisji program gromadzi 904 tysiące widzów przed ekranami.