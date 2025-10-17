Nowe koło ratunkowe w "Milionerach"! Czegoś takiego jeszcze nie było

"Milionerzy" to bez wątpienia już jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych. Przez lata mogliśmy go oglądać na kanale TVN, ale jesienią 2025 roku doszło do rewolucji i "Milionerzy" wraz z prowadzącym Hubertem Urbańskim trafili do Polsatu. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian. Właśnie wyszło na jaw, że będzie nowe koło ratunkowe.
Portal Wirtualnemedia.pl informuje, że już od wtorku 28 października uczestnicy "Milionerów" będą mogli skorzystać z nowego koła ratunkowego, jakim będzie możliwość poproszenia prowadzącego o wsparcie przy odpowiedzi na pytanie, podobnie jak to się odbywa w przypadku "pytania do przyjaciela". "Po dodaniu nowego koła gracz będzie miał do wyboru trzy spośród czterech dostępnych kół ratunkowych (pozostałe to m.in. 'pół na pół' i 'pytanie do publiczności'). W trakcie gry wybiera te, które najbardziej mu odpowiadają. Niewykorzystane koło przepada" - czytamy w serwisie Wirtualnemedia.pl. Co ciekawe, koło "pytanie do prowadzącego" jest dobrze znane w zagranicznych wersjach "Milionerów". W polskiej wersji wcześniej istniało za to czwarte koło - "zmiana pytania". Co sądzicie o nowym kole w programie? Dajcie znać w sondzie na dole strony!
Warto dodać, że "zamiana pytania" było najnowszym kołem ratunkowym, o którym pisaliśmy w 2020 roku. Wtedy pomoc ta była dostępna w czasie pandemii, gdy nagrywano odcinki bez udziału publiczności. Zamiana pytania była później ponownie w programie po czterech latach i uaktywniała się po zdobyciu 40 tys. złotych. Polsat zrezygnował jednak z tej możliwości. Mniejsza liczba kół ratunkowych wiąże się z większym ryzykiem i mniejszą szansą na zwycięstwo. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. "Milionerów" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.55 na Polsacie. Wiadomo już, że po czterech tygodniach emisji program gromadzi 904 tysiące widzów przed ekranami.
