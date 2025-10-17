Tegoroczny XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina budzi ogromne emocje. Za nami już trzy etapy tego wydarzenia. W I etapie udział wzięło aż 84 pianistów, do II etapu zakwalifikowało się 40, natomiast w III etapie na scenie mogliśmy podziwiać już jedynie 20 z nich. W czwartek, 16 października, poznaliśmy nazwiska 11 finalistów, wśród których znalazł się jeden Polak - Piotr Alexewicz. Choć w III etapie Konkursu Chopinowskiego udział brało trzech Polaków, to jednak Piotr Pawlak oraz Yehuda Prokopowicz nie przeszli dalej. To rozczarowało widzów, którzy teraz grzmią w komentarzach. Ubolewają też, że inni ich faworyci nie przeszli do finału.

Zobacz wideo Pojechałem muzycznym tramwajem przez Warszawę. Chopin wybrzmiał między codziennością

Widzowie rozczarowani wynikami Konkursu Chopinowskiego. "Skandal"

Wśród finałowej 11 nie znaleźli się również bracia Lee, którzy byli typowani przez widzów na finalistów. Hyo Lee i Hyuk Lee nie przeszli jednak do kolejnego etapu, co również wywołało oburzenie w sieci. Na facebookowym profilu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina widzowie wyrażają swój żal w komentarzach. "Skandal. To, że nie ma w finale ani pana Pawlaka, ani żadnego z panów Lee to skandal", "Wielkie rozczarowanie, że pan Piotr Pawlak został pozbawiony zasłużonej szansy na zaprezentowanie się w finale! Ogromna szkoda! Wspaniały artysta. To samo dotyczy Braci Lee", "Oficjalnie składam apel o ponowny werdykt! Brak Piotra Pawlaka to brak Chopina", "To jakaś kpina, że Piotr Pawlak nie dostał się do finału... Był jednym z najlepiej oddających charakter utworów Chopina. Z całym szacunkiem, ale co się liczy w muzyce?" - pisali widzowie.

Konkurs Chopinowski 2025. Na jakie nagrody mogą liczyć laureaci?

Nie jest tajemnicą, że już sam udział w Konkursie Chopinowskim to wyjątkowe wyróżnienie dla artystów. Teraz ujawniono, jaka nagroda czeka na zwycięzcę tegorocznej edycji. Jak podaje Business Insider, na najlepszych pianistów czeka sześć nagród, ale pozostali też się na coś załapią. Laureat XIX Konkursu Chopinowskiego otrzyma 60 tys. euro, czyli ok. 255 600 zł oraz złoty medal. Warto wspomnieć, że dla laureata tego prestiżowego konkursu nie tylko nagroda pieniężna się liczy, ale przede wszystkim przepustka do światowej sławy i kariery. Pozostali laureaci mogą liczyć kolejno na:

II. miejsce - 40 tys. euro (co daje w przeliczeniu 170 350 zł) i srebrny medal

III. miejsce - 35 tys. euro (co daje w przeliczeniu 148 900 zł) i brązowy medal

IV. miejsce - 30 tys. euro (co daje w przeliczeniu 127 640 zł)

V. miejsce - 25 tys. euro (co daje w przeliczeniu 106 520 zł)

VI. miejsce - 20 tys. euro (co daje w przeliczeniu 85 090 zł).

Co ciekawe na tym jeszcze nie koniec, ponieważ pozostali finaliści, którzy nie zdobędą nagród głównych, również nie zostaną odprawieni z kwitkiem. Każdy z nich może liczyć na wyróżnienie w kwocie 8 tys. euro, czyli ok. 34 070 zł.