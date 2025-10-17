Za nami III etap Konkursu Chopinowskiego. 16 października, późnym wieczorem, poznaliśmy listę zakwalifikowanych do finału. Są to: Piotr Alexewicz z Polski, Kevin Chen z Kanady, David Khrikuli z Gruzji, Shiori Kuwahara z Japonii, Tianyou Li z Chin, Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych, Tianyao Lyu z Chin, Vincent Ong z Malezji, Miyu Shindo z Japonii, Zitong Wang z Chin i William Yang ze Stanów Zjednoczonych. Widzowie byli zaskoczeni liczbą finalistów. Początkowo miało być ich tylko dziesięciu. Dlaczego jury zdecydowało się dopuścić jeszcze jednego uczestnika?

Konkurs Chopinowski. Organizatorzy tłumaczą decyzję jurorów

- Lista składa się z 11 nazwisk - powiedział na wstępie Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Po jego słowach na sali rozległy się odgłosy zaskoczonej publiczności. Szklener pospieszył z wyjaśnieniami. - Dlatego, że z punktacji po III etapie i po przekalkulowaniu poprzednich etapów, zgodnie z regulaminem, osoby na miejscach 10 i 11 miały dokładnie co do jednej setnej identyczny wynik - mogliśmy usłyszeć. Następnie dyrektor przeszedł do odczytywania wszystkich nazwisk. Na koniec złożył zakwalifikowanym uczestnikom gratulacje. Po ogłoszeniu wyników w komentarzach zawrzało. Fani byli wyraźnie zaskoczeni brakiem Piotra Pawlaka. Rozczarowaniem był też brak awansu braci Lee. A wy co myślicie o wynikach? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Piotr Alexewicz o doborze utworów. "Starałem się znaleźć części, które do mnie przemawiają"

Alexewicz jest jedynym Polakiem, który zakwalifikował się do finału. W rozmowie z Olgą Borzyszkowską z Polskiego Radia zwrócił uwagę na swój konkursowy repertuar, który zdecydowanie różni się od tego sprzed czterech lat. - Szukałem utworów, które szczególnie są mi bliskie. Czasami było tak, że zaczynałem pracę nad jakimś utworem, zagrałem go może dwa, trzy razy na scenie i zdecydowałem, że jest jakiś problem w tej relacji między dziełem a wykonawcą. W taki sposób starałem się odnaleźć poszczególne części, które do mnie przemawiają, a potem ułożyć je w jakiś sposób w całość - tłumaczył. Finał konkursu rozpocznie się 18 października i potrwa do 20 października.