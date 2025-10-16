"Hotel Paradise" to jeden z najpopularniejszych formatów typu reality-show w Polsce, który już od 11. edycji cieszy się niesłabnącą popularnością. Widzowie kontrowersyjnego show w każdym odcinku mogą liczyć na sporą dawkę emocji. Ostatnio Edyta Zając zapowiedziała, że z programem pożegna się para, która według pozostałych uczestników tworzy najsłabszą romantyczną relację w rajskim hotelu. Werdykt został wydany przez mieszkańców hotelu i zgodnie z ich decyzją z programem pożegnali się Oliwia i Andrzej. - Nie mam pretensji do nikogo. Szkoda, że nie widzieliście naszej dzisiejszej randki, bo jak ją zobaczycie, to na pewno stwierdzicie, że była to relacja romantyczna - podsumowała uczestniczka. Andrzej dodał także kilka słów od siebie i podkreślił, że między nim i Oliwią coś zaiskrzyło, więc być może ich relacja rozwinie się poza programem. Co wydarzyło się w nowym odcinku? Jedno z pytań, które padło podczas Pandory, wywołało spore poruszenie wśród uczestników.

REKLAMA

Zobacz wideo Górniak wpadła do garderoby Dody. Padły słowa o konflikcie

"Hotel Paradise". Wiktoria ma adoratora. Jeden z uczestników przyznał się na Pandorze

W 28. odcinku "Hotelu Paradise" uczestnicy spotkali się na Pandorze. Już od samego początku atmosfera była wyjątkowo napięta. W pewnym momencie Magda wylosowała pytanie, które przeznaczone było dla Wiktorii. Jak się okazuje, uczestniczka ma tajemniczego adoratora. - Czy wiesz, że w tym hotelu jest ktoś, komu się bardzo podobasz? - wyrecytowała Magda. Pytanie bardzo zaskoczyło Wiktorię, która zupełnie się tego nie spodziewała i nie potrafiła wskazać, o kogo chodzi. W końcu Staszek zebrał się na odwagę i przyznał, że chodzi właśnie o niego, ale co ciekawe, nie on jest autorem tego pytania.

Nie wiem, skąd to pytanie. Może ktoś podejrzewa, że Wiktoria mi się podoba? Muszę przyznać, że dla mnie jest atrakcyjną dziewczyną i być może to chodziło o mnie

- podkreślił.

"Hotel Paradise". Wiktoria zalała się łzami. "Bardzo mi jej szkoda"

Po tym jak do "Hotelu Paradise" wróciła Julia, między nią i Michałem od razu zaiskrzyło i postanowili być razem. Kiedy uczestnik poinformował o tym Wiktorię, nie ukrywała swoich emocji i przyznała, że zaangażowała się w te relacje. Sytuacja tak na nią wpłynęła, że zalał się łzami. Na profilach programu w mediach społecznościowych widzowie okazali jej ogromne współczucie. "Super dziewczyna. Bardzo mi jej szkoda", "Szkoda mi jej. Ze wszystkich dziewczyn chyba najbardziej ją lubię", "Tak jak lubiłam Michała, tak teraz nie mogę na niego patrzeć" - czytamy w komentarzach. Co sądzicie o zachowaniu Michała?