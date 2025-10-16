Na przestrzeni dziesięciu edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" narodziło się zaledwie kilka trwałych małżeństw. Niestety, znacznie więcej zakończyło się rozstaniem. W gronie rozwodników znaleźli się też Joanna i Kamil. Eksmałżonkowie zachowali jednak przyjazne relacje. Okazuje się, że wkrótce wystąpią razem w kolejnym programie realizowanym przez Grupę TVN. Gdzie będzie można ich oglądać?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna i Kamil wystąpią razem w kolejnym programie

Na facebookowym profilu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiła się nieoczekiwane informacja. Okazało się, że jedno z byłych programowych małżeństw wystąpi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Będą to Joanna i Kamil z dziesiątej edycji matrymonialnego eksperymentu. Choć ostatecznie uczestnicy zdecydowali się na rozwód, nadal żywią do siebie sympatię.

Wielki powrót małżonków! Bohaterowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w "Gogglebox. Przed telewizorem"

- czytamy w zapowiedzi w mediach społecznościowych. Internauci mają mieszane opinie co do tego duetu. "Jakoś w "Ślubie" mnie nie przekonali i teraz też sądzę, że tak będzie", "Ale po co?", "Wcale nie jestem ciekawa" - narzekali niektórzy. Innych z kolei ucieszył powrót pary. "A ja im kibicowałam i bardzo chętnie teraz ich zobaczę", "O, jak fajnie", "Super, fajnie się ich ogląda" - komentowali.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna zdradziła przyczynę rozpadu małżeństwa z Kamilem

Dzięki udziałowi w matrymonialnym eksperymencie Joanna zyskała sporą rozpoznawalność i coraz lepiej radzi sobie jako influencerka. Jej instagramowy profil jest obserwowany przez niemal 100 tysięcy internautów. Jakiś czas temu programowa żona Kamila opublikowała tam nagranie, na którym "przeprowadza wywiad sama ze sobą". Wśród pytań znalazło się także to o powód zakończenia małżeństwa. Uczestniczka postanowiła być całkowicie szczera ze swoimi fanami. - Miałam nadzieję, że zakocham się w jego osobowości i tak się po prostu nie stało. Nie było między nami tego czegoś - przyznała bez ogródek.