Oto finaliści Konkursu Chopinowskiego! Wiadomo, jak poszło Polakom

Przed nami już ostatnie zmagania uczestników XIX Konkursu Chopinowskiego. W I etapie udział wzięło 84 pianistów, do II zakwalifikowało się 40, a w III oglądaliśmy występy 20 artystów. 16 października zakończył się III etap przesłuchań, a z każdym kolejnym emocje stają się coraz większe. Na ten moment fani Konkursu Chopinowskiego czekali z zapartym tchem. Jury konkursowe ogłosiło właśnie listę jedenastu uczestników, którzy zakwalifikowali się do finału. Znalazł się na niej jeden Polak.
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poinformował, że decyzją jury w finale znaleźli się:
Przypomnijmy, że do III etapu udało się zakwalifikować trzem Polakom. Byli to Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak oraz Yehuda Prokopowicz.
Choć już sam fakt wygrania Konkursu Chopinowskiego to ogromne wyróżnienie, laureaci wydarzenia nie odchodzą z pustymi rękoma. Zwycięzca otrzyma w tym roku nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. euro i złoty medal. Laureat drugiego miejsca może liczyć na 40 tys. euro i srebrny medal, a uczestnik, który uplasuje się na trzecim miejscu, otrzyma 35 tys. euro i brązowy medal. Za każde kolejne miejsce zajęte w konkursie, aż do szóstego, nagroda zmniejsza się o pięć tys. euro (laureat szóstego miejsca otrzymuje 20 tys.). Pozostali finaliści dostaną z kolei nagrody o kwocie 8 tys. euro. Przypomnijmy, że finał rozpocznie się 18 października i potrwa do 20 października. W dniach 21, 22 i 23 października odbędą się trzy koncerty laureatów.
