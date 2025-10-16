Oto finaliści Konkursu Chopinowskiego! Wiadomo, jak poszło Polakom

Przed nami już ostatnie zmagania uczestników XIX Konkursu Chopinowskiego. W I etapie udział wzięło 84 pianistów, do II zakwalifikowało się 40, a w III oglądaliśmy występy 20 artystów. 16 października zakończył się III etap przesłuchań, a z każdym kolejnym emocje stają się coraz większe. Na ten moment fani Konkursu Chopinowskiego czekali z zapartym tchem. Jury konkursowe ogłosiło właśnie listę jedenastu uczestników, którzy zakwalifikowali się do finału. Znalazł się na niej jeden Polak.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyjątkowa podróż

Konkurs Chopinowski 2025. Lista finalistów

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poinformował, że decyzją jury w finale znaleźli się:

Piotr Alexewicz - Polska Kevin Chen - Kanada David Khrikuli - Gruzja Shiori Kuwahara - Japonia Tianyou Li - Chiny Eric Lu - Stany Zjednoczone Tianyao Lyu - Chiny Vincent Ong - Malezja Miyu Shindo - Japonia Zitong Wang - Chiny William Yang - Stany Zjednoczone

Przypomnijmy, że do III etapu udało się zakwalifikować trzem Polakom. Byli to Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak oraz Yehuda Prokopowicz.

Konkurs Chopinowski 2025. Na jakie nagrody mogą liczyć laureaci?

Choć już sam fakt wygrania Konkursu Chopinowskiego to ogromne wyróżnienie, laureaci wydarzenia nie odchodzą z pustymi rękoma. Zwycięzca otrzyma w tym roku nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. euro i złoty medal. Laureat drugiego miejsca może liczyć na 40 tys. euro i srebrny medal, a uczestnik, który uplasuje się na trzecim miejscu, otrzyma 35 tys. euro i brązowy medal. Za każde kolejne miejsce zajęte w konkursie, aż do szóstego, nagroda zmniejsza się o pięć tys. euro (laureat szóstego miejsca otrzymuje 20 tys.). Pozostali finaliści dostaną z kolei nagrody o kwocie 8 tys. euro. Przypomnijmy, że finał rozpocznie się 18 października i potrwa do 20 października. W dniach 21, 22 i 23 października odbędą się trzy koncerty laureatów.