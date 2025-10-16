W końcu wiadomo, co z losami Elżbiety z "Klanu". Scenarzyści zaszaleli. I to jak. Zapnijcie pasy!

Fani "Klanu" przeżyli szok, gdy na początku 2025 roku Barbara Bursztynowicz ogłosiła, że żegna się po 27 latach z serialem. Wątek Elżbiety Chojnickiej został kontynuowany bez udziału aktorki. W niedawno wyemitowanych odcinkach, widzowie dowiedzieli się, że żona Jerzego miała zaginąć w Grecji. Teraz ujawniono, jakie dokładnie losy ją spotkały.

"Klan" kontynuuje wątek Elżbiety Chojnickiej. Wiadomo, co miało jej się przydarzyć w Grecji

Grana wcześniej przez Bursztynowicz Elżbieta miała zaginąć w Grecji, skąd planowano, by przyleciała do Polski na ślub syna Michała. W wyemitowanych już odcinkach mogliśmy oglądać, jak rodzina prowadzi poszukiwania kobiety, a z czasem włącza się do nich także grana przez Izabelę Trojanowską Monika. W zbliżającym się epizodzie "Klanu" dowiemy się jednak, co dokładnie dzieje się z Chojnicką. Jerzy ma otrzymać list nadany przez żonę, w którym zdradzi ona całą prawdę.

Chojnicki poinformuje wtedy swoje dzieci, że Elżbieta się z nim skontaktowała. W wiadomości przeczytają oni, że kobieta pozostaje w Grecji, ponieważ czuwa u boku ciężko chorego Malickiego (w tej roli Jerzy Zelnik) - jej dawnego kochanka i narzeczonego. Postać Bursztynowicz podkreśli w liście, że mężczyzna sam odnalazł ją za granicą, ponieważ nie zostało mu już wiele czasu i niebawem umrze. Warto nadmienić, że postać Krzysztofa Malickiego pojawiła się już w pierwszych odcinkach telenoweli. To w 75. odcinku widzowie dowiedzieli się, że farmaceuta był narzeczonym Elżbiety.

Tak Barbara Bursztynowicz reaguje na fanów w miejscach publicznych. "Uśmiecham się i macham"

Choć Bursztynowicz zakończyła swoją przygodę z "Klanem", wciąż jest ona obecna w mediach, m.in. poprzez udział w aktualnej edycji "Tańca z gwiazdami". Po jednym z odcinków show, reporterka Plotka Weronika Zając porozmawiała z aktorką o tym, jak radzi sobie na co dzień ze sławą i rozpoznawalnością. Co ważne, Bursztynowicz nie unika spotkań i interakcji z fanami, gdyż często podróżuje komunikacją miejską. Nasza dziennikarka zapytała ją, czy jeżdżąc tramwajami, np. zdarza jej się rozdawać autografy. -Nie rozdaję, ale zdarzało się, że ktoś z ukrycia robił mi zdjęcie i wtedy się uśmiecham, i macham. Nie mam z tym żadnego problemu - skomentowała aktorka. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Robią jej zdjęcia bez pytania. Reakcja Bursztynowicz to hit".