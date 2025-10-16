XIX Konkurs Chopinowski powoli zbliża się do końca. 16 października to ostatni dzień III etapu wydarzenia, a od 18 października będzie można śledzić koncerty finałowe. Każdy dzień konkursu jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych przez melomanów z całego świata, a pod Filharmonią Narodową w Warszawie ustawiają się kolejki osób pragnących zdobyć wejściówki. Ilu widzów z kolei ogląda Konkurs Chopinowski przed telewizorami? Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, transmisje z I i II etapu na antenie TVP Kultura śledzi niecałe 90 tys. osób.
Z informacji udostępnionych przez portal na podstawie danych z Nielsen Audience Measurement wynika, że przesłuchania z I i II etapu oglądało w TVP Kultura średnio 88 tys. osób, co przekłada się na 1,1 proc. wszystkich widzów. Poranne sesje I etapu na antenie stacji śledziło średnio 68 tys. osób, a wieczorne - średnio 95 tys. Więcej osób włączało TVP Kultura w II etapie Konkursu Chopinowskiego. Liczba widzów wynosiła średnio 81 tys. osób dla sesji porannych i 111 tys. dla sesji wieczornych.
Warto jednak pamiętać, że tylko część fanów wydarzenia śledzi Konkurs Chopinowski na antenie TVP Kultura. Wydarzenie transmitowane jest także na innych platformach, w tym. m.in. na YouTubie i Facebooku. Co więcej, w tym roku Konkursowi Chopinowskiemu partneruje TikTok, z którym Narodowy Instytut Fryderyka Chopina nawiązał współpracę. Pierwszy raz w historii występy pianistów transmitowane są również w tym medium społecznościowym.
Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim wzrasta także z kolejnymi etapami przesłuchań i z pewnością osiągnie szczyt im bliżej finału. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie wydarzenia, koncert laureatów poprzedniej odsłony wydarzenia z 2021 roku emitowany w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia obejrzało ok. 1,8 mln osób.
Od poznania zwycięzców tegorocznego Konkursu Chopinowskiego dzieli nas już tylko kilka dni. 16 października późnym wieczorem poznamy finalistów, a od 18 do 20 października będą odbywać się koncerty finałowe. Z kolei od 21 do 23 października będzie można oglądać koncerty laureatów.
