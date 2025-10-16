XIX Konkurs Chopinowski powoli zbliża się do końca. 16 października to ostatni dzień III etapu wydarzenia, a od 18 października będzie można śledzić koncerty finałowe. Każdy dzień konkursu jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych przez melomanów z całego świata, a pod Filharmonią Narodową w Warszawie ustawiają się kolejki osób pragnących zdobyć wejściówki. Ilu widzów z kolei ogląda Konkurs Chopinowski przed telewizorami? Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, transmisje z I i II etapu na antenie TVP Kultura śledzi niecałe 90 tys. osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda tramwaj chopinowski

Konkurs Chopinowski 2025. Wyniki oglądalności w TVP Kultura

Z informacji udostępnionych przez portal na podstawie danych z Nielsen Audience Measurement wynika, że przesłuchania z I i II etapu oglądało w TVP Kultura średnio 88 tys. osób, co przekłada się na 1,1 proc. wszystkich widzów. Poranne sesje I etapu na antenie stacji śledziło średnio 68 tys. osób, a wieczorne - średnio 95 tys. Więcej osób włączało TVP Kultura w II etapie Konkursu Chopinowskiego. Liczba widzów wynosiła średnio 81 tys. osób dla sesji porannych i 111 tys. dla sesji wieczornych.

Warto jednak pamiętać, że tylko część fanów wydarzenia śledzi Konkurs Chopinowski na antenie TVP Kultura. Wydarzenie transmitowane jest także na innych platformach, w tym. m.in. na YouTubie i Facebooku. Co więcej, w tym roku Konkursowi Chopinowskiemu partneruje TikTok, z którym Narodowy Instytut Fryderyka Chopina nawiązał współpracę. Pierwszy raz w historii występy pianistów transmitowane są również w tym medium społecznościowym.

Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim wzrasta także z kolejnymi etapami przesłuchań i z pewnością osiągnie szczyt im bliżej finału. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie wydarzenia, koncert laureatów poprzedniej odsłony wydarzenia z 2021 roku emitowany w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia obejrzało ok. 1,8 mln osób.

Konkurs Chopinowski 2025. Dalszy harmonogram konkursu

Od poznania zwycięzców tegorocznego Konkursu Chopinowskiego dzieli nas już tylko kilka dni. 16 października późnym wieczorem poznamy finalistów, a od 18 do 20 października będą odbywać się koncerty finałowe. Z kolei od 21 do 23 października będzie można oglądać koncerty laureatów.