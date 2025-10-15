Za nami siódmy odcinek 14. edycji "Top Model". Jak w każdym epizodzie, tak i tym razem uczestnicy brali udział w sesjach zdjęciowych oraz wymyślonych przez jurorów zadaniach. W wyemitowanym 15 października odcinku musieliśmy także pożegnać się z jedną z modelek.

"Top Model". Uczestnicy mieli do wykonania kilka zadań. Podczas sesji wspierała ich Julia Wieniawa

Jako pierwsze zadanie, w którym można było wygrać sesję wizerunkową, podzieleni na grupy uczestnicy udali się do wyznaczonych lokalizacji, gdzie sami mieli wybrać swoje stylizacje i wykonać zdjęcia. Jednym z miejsc okazał się targ warzywny. W każdej z lokacji modeli wspierały gwiazdy z poprzednich sezonów programu. Gdy wszystkie grupy wykonały sesje, Katarzyna Sokołowska z pomocą Karoliny Pisarek zdecydowały, że zadanie wygrywają Eva i Monika. Nie było to jednak jedyne wyzwanie odcinka. Z następnym przybył do domu modeli Dawid Woliński. Uczestnicy usłyszeli wtedy, że mają stworzyć krótką reklamę samych siebie. Po 20 minutach nadszedł czas prezentacji. Jak się jednak okazało, projektant nie wybrał spośród modeli wygranych. Zadanie okazało się formą przygotowania przed wieczornym wyjściem na wydarzenie modowe. - Będziecie mieli szansę wykazać się tym, czego się dzisiaj o sobie dowiedzieliśmy wszyscy - skomentował Woliński. Dopiero podczas imprezy uczestnicy dowiedzieli się, że będą mieli tam za zadanie rozpoznać wylosowane osoby, zapoznać się z nimi oraz doprowadzić do momentu, w którym goście chcieliby zrobić sobie z nimi zdjęcie. Ostatecznie najlepiej poszło Madzi oraz Monice, które w nagrodę mogły pójść w pokazie Wolińskiego.

Najważniejszym wyzwaniem odcinka okazała się jednak sesja panelowa, podczas której uczestników wspierała Julia Wieniawa. Modele musieli przy tym pozować na "latającym" księżycu. Poruszający się element zdecydowanie nie ułatwiał im zadania.

Jurorzy zdecydowali, kto pożegnał się z "Top Model" w siódmym odcinku

Po wymagającej sesji nadszedł czas, w którym jury musiało zdecydować, kto tym razem zakończy swoją przygodę z programem, a kto zostanie wyróżniony. Spośród efektownych zdjęć, jurorzy wybrali, że najlepiej poradziła sobie na planie Madzia. Niestety z drugiej strony, osobą, której nie poszło w tym zadaniu i która pożegnała się z "Top Model", okazała się Sara.