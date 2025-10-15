"Hotel Paradise" cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Aktualnie na antenie TVN7 możemy śledzić 11. edycję. W nowej odsłonie miłosnego reality show nie brakuje emocji. W ostatnim odcinku Edyta Zając zapowiedziała, że para, która według innych uczestników ma najsłabszą relację romantyczną, pożegna się z programem. Kogo wytypowali mieszkańcy rajskiego hotelu?

"Hotel Paradise". Kto pożegnał się z programem w 27. odcinku?

Na początku 27. odcinka Edyta Zając ogłosiła, która para pożegna się z programem. Uczestnicy ocenili, że najsłabsza relacja romantyczna łączy Oliwię i Andrzeja, którzy zdobyli siedem głosów. Oznaczało to dla nich eliminację z show.

Nie mam pretensji do nikogo. Szkoda, że nie widzieliście naszej dzisiejszej randki, bo jak ją zobaczycie, to na pewno stwierdzicie, że była to relacja romantyczna

- stwierdziła na odchodne uczestniczka. - Zaiskrzyło coś, co jest naprawdę naturalne i może poza programem nawet pójdzie w kierunku ciekawej relacji - skwitował Andrzej. Nie zabrakło łzawych pożegnań. Nie wszyscy zgadzali się też z werdyktem. - Szkoda mi Andrzeja i Oliwki. Ja od początku mówiłam, że oni się mają ku sobie - mówiła przed kamerami Agata.

"Hotel Paradise". Niespodziewany zwrot akcji. Do programu powróciła uczestniczka

W dalszej części odcinka również nie zabrakło emocji. Przy śniadaniu uczestników zaskoczyła Julia, która powróciła do programu. - Troszkę się obawiałam, co zastanę w hotelu, ale bardzo się ucieszyłam - skomentowała podekscytowana. Niestety, nie wszyscy byli równie zadowoleni z jej ponownego pojawienia się w hotelu. Można było zaobserwować, że panie poczuły się zagrożone. Najbardziej niepewna poczuła się Magda, która zaczęła obawiać się o swoją relację z Milanem. - Jak ze mnie zrobi debila, ja go w realnym życiu zabiję przecież - wyznała koleżankom. Ostatecznie postanowiła skonfrontować się z partnerem. - Ja się już boję, nie chcę, żeby ktoś ze mnie zrobił głupią kolejny raz - zapowiedziała Magda. Milan zapewnił ją jednak, że nie ma romantycznych zamiarów względem Julii. - Ona jest fajną, ładną dziewczyną, ale ja już z nią nie jestem w parze. Jestem z tobą w parze i co ty myślisz, że ja teraz ciebie rzucę i będę od razu z nią? - deklarował uczestnik. Julia natomiast stwierdziła, że jest zainteresowana stworzeniem relacji z Michałem.