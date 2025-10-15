Yehuda Prokopowicz jest jednym z trzech Polaków, którzy zakwalifikowali się do III etapu Konkursu Chopinowskiego. Na scenie miał okazję zaprezentować się 15 października, a jego poprzednikiem również był Polak - Piotr Pawlak. Jakie emocje towarzyszyły fanom Konkursu Chopinowskiego podczas występu Yehudy Prokopowicza?

Konkurs Chopinowski 2025. Fani wydarzenia o występie Yehudy Prokopowicza

Już na początku recitalu Yehudy Prokopowicza fani Konkursu Chopinowskiego w komentarzach zwrócili uwagę, że artysta przed rozpoczęciem przez kilka sekund wpatrywał się w stronę publiczności. Uczestnik był już wcześniej pytany o ten gest, który wykonał także w I i II etapie konkursu. Jak przyznał w rozmowie z Programem Drugim Polskiego Radia, nie jest to z jego strony żadna strategia. - Nie patrzę w stronę jurorów, wiem, że to tak wygląda (...). Patrzę na sufit, na całą konstrukcję tej pięknej sali tuż przed, żeby ją objąć w moim sercu i ją wypełnić - odparł z uśmiechem.

Jak z kolei fani wydarzenia ocenili sam występ? Choć niektórzy wyłapali drobne pomyłki, mogące wynikać m.in. również ze stresu czy zmęczenia, opinie były bardzo pozytywne. "Scherzo bardzo ładnie zagrane. Od razu lepiej, kiedy zostawi 'teatr' i gra 'z serca'", "Mógłbym go słuchać całymi dniami, czekam, aż wyda płytę", "Jest wspaniały. Słychać duszę Chopina" - czytamy w komentarzach.

Yehuda Prokopowicz zabrał głos po awansie do II etapu Konkursu Chopinowskiego

Po tym, jak Yehuda Prokopowicz zakwalifikował się do III etapu wydarzenia, zgodził się podzielić z nami komentarzem na temat wrażeń, jakie towarzyszą mu na konkursie. - Sama radość! Radość podczas gry, po grze i po wynikach. Co za radosny konkurs! - powiedział nam pianista. - Dla mnie jest tu dużo z atmosfery wielkiego, pięknego Festiwalu Chopinowskiego. Co prawda więcej czasu spędzam w Krakowie, ale też tu czuć ten festiwal. A występy są dla mnie wielką przyjemnością i mam nadzieję, że dalej będą! - dodał. Yehuda Prokpowicz podkreślił także, że jak na razie nie myśli o finale i ze spokojem podchodzi do każdego etapu konkursu. - Skupiam się na każdym etapie po kolei. A co będzie, to będzie - dodał artysta.

Konkurs Chopinowski powoli dobiega do końca. Przypomnijmy, że ostatni dzień III etapu odbędzie się 16 października, a w sesji wieczornej tego dnia zaprezentuje się trzeci z polskich pianistów - Piotr Alexewicz. Na 17 października zaplanowano dzień przerwy, a od 18 do 20 października potrwa etap finałowy.