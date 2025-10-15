To już ostatnie przed finałem zmagania pianistów na tegorocznym Konkursie Chopinowskim. Na 15 października zaplanowano występy dwóch artystów z Polski w III etapie. Piotr Pawlak wyszedł na scenę kilka minut po godzinie 18, a na swoje wystąpienie przygotował m.in. "Rondo a’la Krakowiak".

REKLAMA

Zobacz wideo Do kin wszedł film o pianiście

Konkurs Chopinowski 2025. Jak Piotr Pawlak poradził sobie z III etapem?

Fani Konkursu Chopinowskiego na bieżąco oceniali występ Piotra Pawlaka w mediach społecznościowych wydarzenia. Większość z nich od razu podkreśliła, że artysta gra Chopina z bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym i w pełni oddaje się muzyce. Co więcej, wielu z nich pisało, że jego występ porwał ich do tańca. "Pięknie! Aż chciałoby się zatańczyć krakowiaka", "Idę w tany. Piękny ten krakowiak" - pisali. Niektórzy w jego występie zauważyli kilka potknięć i zastanawiali się, czy muzyka nie pokonały nieco nerwy. "Był jednym z moich faworytów, ale dziś to chyba nie to" - możemy przeczytać. Zdecydowana większość komentarzy była jednak bardzo pozytywna. "Widzę go w finale", "Dla mnie jego interpretacje są najlepsze, umie opowiadać historie" - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że na 15 października zaplanowano również występ Yehudy Prokopowicza. Trzeci Polak zakwalifikowany do III etapu Konkursu Chopinowskiego, Piotr Alexewicz, zaprezentuje swój talent na scenie w sesji wieczornej 16 października. 17 października odbędzie się przerwa w przesłuchaniach, a od 18 do 20 października odbędą się etapy finałowe.

Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Piotr Pawlak?

Urodzony w 1998 roku Piotr Ryszard Pawlak pochodzi z Gdańska. Jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego, a także studentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Pawlak jest laureatem wielu konkursów pianistycznych i koncertuje na całym świecie. Brał udział również poprzedniej edycji Konkursu Chopinowskiego w 2021 roku, jednak wówczas nie udało mu się zakwalifikować do II etapu. Co ciekawe, muzyka jest tylko jedną z pasji Piotra Pawlaka. Jest także wybitnym matematykiem, a w 2020 obronił pracę magisterską z matematyki na Uniwersytecie Gdańskim.