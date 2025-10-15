Tegoroczna edycja Konkursu Chopinowskiego wzbudza ogromne zainteresowanie. Codziennie przed Filharmonią Narodową gromadzą się tłumy fanów, którzy liczą na to, że uda im się posłuchać występów na żywo. Niektórzy stoją w kolejkach od wczesnych godzin porannych. Co ciekawe, obecni na miejscu miłośnicy muzyki twierdzą, że na sali są miejsca wolne. Dlaczego więc tak trudno dostać wejściówki?

Konkurs Chopinowski. Widzowie oburzeni organizacją wydarzenia

Dyskusja na temat wejściówek nawiązała się w mediach społecznościowych Konkursu Chopinowskiego. Internauci w komentarzach nie kryją irytacji. "Państwo czekają na wejściówki od trzeciej nad ranem, a na sali koncertowej masa wolnych miejsc. W zasięgu mojego wzroku widzę osiem wolnych miejsc pod balkonem. Organizacja pozostawia dużo do życzenia" - pisał jeden z obecnych na miejscu fanów. "Tak, też na to zwróciłam uwagę z perspektywy widza telewizyjnego, który nie załapał się na bilety" - dodała inna internautka. Niektórzy nie kryli swojego oburzenia. "Nie rozumiem, dlaczego tyle stoi się w tej kolejce. Stoję od kilku godzin. Ludzie piszą, że miejsca wolne. O co chodzi?" - czytamy. Część internautów stanęła jednak w obronie organizatorów. "Co ma organizator do tego, że ktoś np. rok temu kupił karnet, ale nie dotarł na występ? W pociągu może pani wykupić cały przedział i jechać sama, PKP nic do tego nie ma", "Moim zdaniem to są głównie miejsca dla ludzi sponsorów, którzy nie korzystają", "To nie jest takie proste, jak się wydaje. Na górze dziesięć minut przed gongiem jest duży przemiał ludzi, ciężko policzyć, ile jest wolnych miejsc, a dopóki nie będzie liczby podanej na górze, to na dole nikt nie może kupić wejściówki" - tłumaczyli.

Konkurs Chopinowski. Co jeszcze przed nami? Tak wygląda harmonogram

III etap konkursu zakończy się 16 października. 17 października odbędą się uroczystości związane z obchodami 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Dzień później rozpocznie się finał, który potrwa do 20 października. Na 21 października zaplanowano galę wręczenia nagród i pierwszy koncert laureatów. Drugi i trzeci odbędą się kolejno 22 i 23 października. Warto przypomnieć, że szansę na finał ma trzech Polaków -Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz.