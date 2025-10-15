W programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" emocji nie brakuje, a relacje nowożeńców bywają pełne niespodzianek - widzowie mogli się o tym przekonać zwłaszcza w ostatnim odcinku. W nim okazało się, że Maciej i Karolina wciąż przebywają w podróży poślubnej. Podczas rejsu po czarnogórskim wybrzeżu na jaw wyszły odmienne podejścia do spędzania wolnego czasu. - Maciej szuka adrenaliny, a Karolina ceni spokój. To jednak nie koniec różnic między małżonkami. Tym razem poszło o to, kto powinien zapłacić w kawiarni.

Zobacz wideo Friz i Wesrow zdradzili kulisy ślubu

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Pomiędzy Maciejem, a Karoliną doszło do nieporozumienia. Poszło o... rachunek w kawiarni

Podczas podróży poślubnej uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" mają okazję lepiej się poznać i sprawdzić w codziennych sytuacjach. Jedna z nich z pozoru wydawała się błaha, jednak szybko przerodziła się w kolejne nieporozumienie między Karoliną a Maciejem. Podczas wspólnej wizyty w kawiarni pojawił się temat płacenia rachunku - i choć mogło się wydawać, że to drobnostka, rozmowa ujawniła różnice w podejściu małżonków. - Ja zapłacę - zadeklarowała Karolina. - Nie, nie, ja zapłacę - odpowiedział zdecydowanie Maciej. - Dlaczego ty zapłacisz? - dopytywał. - Bo ja - rzuciła krótko Karolina. Maciej nie zamierzał jednak ustąpić. - Ja cię tu zabrałem, więc ja zapłacę - podkreślił.

Po sytuacji Karolina wyjaśniła przed kamerami, co kierowało jej zachowaniem. - Ja pozwalam płacić mojemu mężowi, ale nie chcę, żeby robił to za każdym razem - przyznała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo Macieja i Karoliny pod okiem widzów. "Nic z tego nie będzie"

Fragment tej wymiany zdań, opublikowany w mediach społecznościowych programu, wywołał spore poruszenie. W komentarzach nie zabrakło krytyki, głównie pod adresem Karoliny. "Szkoda mi go - miły, nadskakuje jej, chce dobrze, a tu tylko niezadowolenie" - napisał jeden z widzów. Mało tego, część komentujących nie wróży parze świetlanej przyszłości. "Słabo to widzę... Karolina wygląda na zmęczoną i czeka końca wyjazdu. Maciej za bardzo natarczywy...", "Nic z tego nie będzie", "Czarno to widzę" - ocenili internauci. Czy to tylko chwilowe nieporozumienia, czy może oznaka poważniejszych różnic? Czas pokaże.