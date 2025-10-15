Trwa III etap XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, do którego zakwalifikowało się 20 uczestników, w tym trzech Polaków - Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Sporo sympatii zdobył też Hyuk Lee, koreański pianista, który w konkursie rywalizuje także ze swoim bratem. 14 października po sesji wieczornej Lee udzielił TVP Kultura krótkiego wywiadu. Przed kamerami pojawił się ze swoją dziewczyną. Widzowie od razu ich pokochali.

Hyuk Lee i jego dziewczyna przed kamerami. Jest dla niego ogromnym wsparciem

Na początku rozmowy pianista zdradził, co usłyszał od swojego brata, gdy zszedł ze sceny. - Powiedział, że bardzo gratuluje i że dostałem bardzo gorące owacje - wyznał. Następnie dodał, że jest bardzo wdzięczny za taki odbiór. - My gramy dla publiczności, nie gramy dla siebie. Żeby pokazać i przekazać, co my czujemy w muzyce. Jak dostajemy takie owacje, to jestem bardzo wdzięczny - mogliśmy usłyszeć. Obok pianisty stała jego ukochana, Marcelina, która jest wiolonczelistką. Reporter postanowił skorzystać z okazji i wypytać ją, jak Lee spędza czas przed konkursem. - Cały czas gra w szachy głównie. Turnieje do pierwszej w nocy. Po etapach również są, z emocji. Także szachy głównie i spacerki. (...) Szukamy lasów wokół Warszawy, żeby był spokój - mówiła. Para spędza ze sobą mnóstwo czasu. Lee nie ukrywał, że może liczyć na wsparcie ukochanej. - Bardzo wspiera, jest bardzo miła i utalentowana też. Bardzo kochająca i też ją bardzo kocham - przyznał. Choć oboje działają z muzyką, to na scenie nigdy nie wystąpili razem. - Nie gramy razem, ja jestem muzykiem w kierunku kameralistyki i orkiestry, a tutaj jest solista - opowiadała dumna Marcelina.

Konkurs Chopinowski. Hyuk Lee i jego dziewczyna skradli serca widzów

Pod fragmentami z wywiadu, na jednej z facebookowych grup, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani konkursu są zachwyceni relacją pary i tym, jak nawzajem się wspierają. "Bardzo wzruszający był ten wywiad! Mocno trzymam za niego kciuki, za nich!", "Jaki to jest świetny gość. Cudownie, że ma taką dziewczynę", "Kocham ich. Szczerzy, dojrzali, wspaniale się ich słuchało. Mam nadzieję, że zarówno Lee, jak i jego brat, awansują do finału" - pisali.