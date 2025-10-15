W Warszawie trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń świata. 14 października rozpoczął się III etap rywalizacji, a z każdym kolejnym dniem emocje wśród publiczności, jurorów i samych pianistów sięgają coraz wyżej. Kto jest typowany na zwycięzcę?

Ekspert typuje, kto może wygrać w XIX Konkursie Chopinowskim. Jeden uczestnik bardzo się wyróżnia

W związku z tym, iż do finału konkursu jest coraz bliżej, w sieci pojawiają się już pierwsze typy i komentarze - kto tym razem ma największą szansę na zdobycie złotego medalu i nagrody pieniężnej. Przypominamy, że ogłoszenie wyników zaplanowane jest na noc z 20 na 21 października. Muzyczny krytyk i znawca konkursu Krzysztof Stefański, w rozmowie z "Faktem" przyznał, że choć przewidywanie wyników to zawsze ryzykowne zajęcie, jeden z uczestników zdecydowanie wyróżnia się na tle rywali. - Zawsze jest bardzo niebezpieczne tak wskazywać. Natomiast jest pianista, który zwraca uwagę niesłychanym możliwościami technicznymi i jest to Kevin Chen, który choćby w drugim etapie grając całe Opus 10 etiud Chopina, pokazał, że nie ma dla niego technicznych absolutnie żadnych barier. Jest to pianista, który można się spodziewać, że w każdym etapie będzie prezentował niezwykle wysoką formę - ocenił ekspert.

Kevin Chen typowany na zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego. Co wiemy o artyście?

Kevin Chen to 19-letni pianista z Kanady. W trakcie udzielanych wywiadów młody artysta nie ukrywa, że darzy nasz kraj sporą sympatią. Lekcje gry na pianinie zaczął brać już w wieku pięciu lat. Jest m.in. laureatem I nagrody Konkursu im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie oraz I nagrody Międzynarodowego Konkursu w Genewie. - Jego występ zachwycił nie tylko perfekcją techniczną, ale też spokojem i dojrzałością. Czy wygra? Myślę, że mogłaby mu ewentualnie zagrozić jakaś postać, która wyjdzie na estradę z charyzmatycznym występem, charyzmatyczną wizją, nawet jeśli ta techniczna sprawność nie będzie tak oszałamiająca, jak w przypadku Kevina Chena. Musiałaby jednak zaskoczyć interpretacją - podsumował Stefański.