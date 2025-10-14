Powrót na stronę główną
Karolina w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" przerażona pomysłem męża. "Boję się, czy ona ze mną wytrzyma"
"Ślub od pierwszego wejrzenia" pozwala nam śledzić losy par, które poznały się na ekranie. Czego byliśmy świadkami w siódmym odcinku 11. edycji? Nie brakowało emocji.
Maciej i Karolina
"Ślub od pierwszego wejrzenia" dał już szansę wielu uczestnikom na znalezienie prawdziwej miłości. Część z nich wiedzie wspólne życie długo po programie, a niektórzy decydują się na rozwód. W każdym odcinku show nie brakuje zwrotów akcji i ciekawych wątków, które są szeroko komentowane w sieci. Co działo się ostatnio w programie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karolina zaskoczona pomysłem Macieja

Pary z show w dalszym ciągu spędzają czas w podróży poślubnej. Nie brakuje zwiedzania i romantycznych momentów. Jak się okazuje, nie każda wycieczka była strzałem w dziesiątkę. Mowa o rejsie Karoliny i Macieja, który nie był spełnieniem marzeń uczestniczki. Małżonkowie wybrali się na wycieczkę po czarnogórskim wybrzeżu. Rejs pokazał, że Maciej jest fanem adrenaliny, a Karolina wręcz przeciwnie. Romantyczna atrakcja zestresowała uczestniczkę, szczególnie kiedy jej mąż zaproponował zrobienie zdjęcia na stojąco. Karolina obawiała się stracenia równowagi na wodzie. - Tego się boję, czy ona ze mną wytrzyma. Bo to jest jedna z mniej ekstremalnych rzeczy, które bym zrobił. To była zwykła podróż łódką, gdzie przeszkodą był wiatr. Co będzie, jak nie wiem… Ja skaczę ze spadochronem i robię dużo bardziej ryzykowne rzeczy niż płynięcie łódką bez fal - podsumował uczestnik. - Maciek ma szalone pomysły. On czuje się na pewno lepiej. On stanie i tak dalej. Ja jestem taką osobą, która w takich sytuacjach siedzi - dodała z kolei Karolina. 

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karolina wprost o strachu

W programie widzimy, że Maciej jest osobą, która lubi postawić na swoim. Przekonał żonę do wspólnego zdjęcia na poruszającej się łódce mimo jej początkowego protestu. - Mężu, proszę cię… - rzuciła przestraszona uczestniczka. Wyszło na jaw, że Karolina nie umie pływać i nie czuje się dobrze na wodzie. - Na pewno Karolinie jest ciężko, bo boi się wielu rzeczy i jest taką osobą, która nie lubi czuć adrenaliny - podsumował Maciej. - Mężu, ja się boję. Rozumiesz? - kontynuowała jego ukochana. Finalnie mąż przekonał ją do zdjęcia. Podzielił się także wnioskami płynącymi z doświadczenia z poprzednimi partnerkami. - Tego, co ja się nauczyłem w życiu o kobietach, to to, że one się boją, ale jak już to zrobią, to są szczęśliwe, że to zrobiły. Są zadowolone z siebie i dumne. (...) Na pewno nie będę Karoliny szarżował i naciskał na rzeczy, które wywołują w niej strach - usłyszeliśmy.

