Tego uczestnicy "Hotelu Paradise" się nie spodziewali. Edyta Zając postawiła ich pod ścianą
Za nami kolejny odcinek "Hotelu Paradise". Tym razem na uczestników czekała niemiła niespodzianka.
'Hotel Paradise'
Emocje po 25. odcinku "Hotelu Paradise" jeszcze nie opadły. Sporo szumu wywołała kłótnia między Andrzejem i Natalią. Para definitywnie zakończyła swoją relację. - Ja nie chcę nawet z nim rozmawiać i na niego patrzeć, bo robi zbyt wiele złego wobec mnie - powiedziała do kamer Natalia. Pod koniec odcinka odbyło się Rajskie Rozdanie, na którym utworzyły się kolejne pary. Nikt nie pożegnał się z programem. Wygląda jednak na to, że uczestnicy będą mieli się czym martwić. W 26. odcinku doszło do zaskakującego zwrotu akcji. 

"Hotel Paradise". Z programem pożegna się jedna z par? Na to wygląda 

Wieczorem Edyta Zając zaskoczyła wszystkich zupełnie nowym wyzwaniem. Zaprosiła uczestników na indywidualne spotkania. Pierwsza zjawiła się u niej Agata. - Chciałabym, abyś wskazała teraz dwie pary, które według ciebie mają najsłabszą relację romantyczną - wypaliła. Agata była wyraźnie zaskoczona. Po chwili namysłu wskazała na Natalię i Staszka oraz Milana i Magdę. Później przyszedł czas na Michała. On z kolei wypisał na kartkach Andrzeja i Oliwię oraz Staszka i Natalię. Magda wybrała Staszka i Natalię oraz Wiktorię i Michała, a Natalia Oliwię i Andrzeja oraz Michała i Wiktorię. Oliwia przy palenisku od razu wybrała Michała i Wiktorię. Na drugiej kartce zapisała Karola i Aleks. Produkcja celowo nie pokazała odpowiedzi wszystkich uczestników. Nie wiadomo więc, kto zdobył najwięcej kartek. Która para odpadnie? O tym przekonamy się w następnym odcinku. 

"Hotel Paradise". Widzowie podzieleni. Kto ich zdaniem powinien odpaść? 

Pod fragmentem z eliminacji pojawiło się sporo komentarzy od widzów. Część osób, chce, by z programem pożegnała się Oliwia. "Mam nadzieję, że Oliwka. Podobało mi się podejście Alex - sama zorganizowała randkę. Nawet jeśli to była tylko zagrywka z jej strony, to dobrze kombinuje", "Oliwka powinna opuścić program" - czytamy. Niektórzy woleliby, żeby hotel opuściła Natalia. "Natalia i na jej miejsce niech Ola wróci", "Oby Natalia, tylko Staszka szkoda". Wyraźnie zmartwieni są fani Wiktorii i Michała, którzy zdobyli całkiem sporo wpisów. "Obawiam się, że Michał i Wika, bo ich lubię najbardziej, a zawsze odpadają ci, którym kibicuję". 

