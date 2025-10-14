Emocje po 25. odcinku "Hotelu Paradise" jeszcze nie opadły. Sporo szumu wywołała kłótnia między Andrzejem i Natalią. Para definitywnie zakończyła swoją relację. - Ja nie chcę nawet z nim rozmawiać i na niego patrzeć, bo robi zbyt wiele złego wobec mnie - powiedziała do kamer Natalia. Pod koniec odcinka odbyło się Rajskie Rozdanie, na którym utworzyły się kolejne pary. Nikt nie pożegnał się z programem. Wygląda jednak na to, że uczestnicy będą mieli się czym martwić. W 26. odcinku doszło do zaskakującego zwrotu akcji.

Zobacz wideo Zapytaliśmy Edytę Zając, czy sama poszłaby do "Hotel Paradise". Ale reakcja!

"Hotel Paradise". Z programem pożegna się jedna z par? Na to wygląda

Wieczorem Edyta Zając zaskoczyła wszystkich zupełnie nowym wyzwaniem. Zaprosiła uczestników na indywidualne spotkania. Pierwsza zjawiła się u niej Agata. - Chciałabym, abyś wskazała teraz dwie pary, które według ciebie mają najsłabszą relację romantyczną - wypaliła. Agata była wyraźnie zaskoczona. Po chwili namysłu wskazała na Natalię i Staszka oraz Milana i Magdę. Później przyszedł czas na Michała. On z kolei wypisał na kartkach Andrzeja i Oliwię oraz Staszka i Natalię. Magda wybrała Staszka i Natalię oraz Wiktorię i Michała, a Natalia Oliwię i Andrzeja oraz Michała i Wiktorię. Oliwia przy palenisku od razu wybrała Michała i Wiktorię. Na drugiej kartce zapisała Karola i Aleks. Produkcja celowo nie pokazała odpowiedzi wszystkich uczestników. Nie wiadomo więc, kto zdobył najwięcej kartek. Która para odpadnie? O tym przekonamy się w następnym odcinku.

"Hotel Paradise". Widzowie podzieleni. Kto ich zdaniem powinien odpaść?

Pod fragmentem z eliminacji pojawiło się sporo komentarzy od widzów. Część osób, chce, by z programem pożegnała się Oliwia. "Mam nadzieję, że Oliwka. Podobało mi się podejście Alex - sama zorganizowała randkę. Nawet jeśli to była tylko zagrywka z jej strony, to dobrze kombinuje", "Oliwka powinna opuścić program" - czytamy. Niektórzy woleliby, żeby hotel opuściła Natalia. "Natalia i na jej miejsce niech Ola wróci", "Oby Natalia, tylko Staszka szkoda". Wyraźnie zmartwieni są fani Wiktorii i Michała, którzy zdobyli całkiem sporo wpisów. "Obawiam się, że Michał i Wika, bo ich lubię najbardziej, a zawsze odpadają ci, którym kibicuję".