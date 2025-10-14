Tomasz Kowalski był jednym z kandydatów, którzy mieli okazję zagościć na gospodarstwie Kamili Boś w programie "Rolnik szuka żony". Widzowie byli pewni, że Kowalskiemu i "królowej pieczarek" uda się stworzyć związek. Ta ostatecznie nie związała się z żadnym kandydatem. Kilka lat po udziale w matrymonialnym show media obiegła informacja o ślubie Kowalskiego. W sieci pojawiły się zdjęcia z uroczystości.

"Rolnik szuka żony". Tomasz Kowalski wziął ślub!

"Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego dnia" - napisali krótko państwo młodzi. We wpisie widzimy kilka ujęć z weselnej uroczystości. Panna młoda miała na sobie elegancką, dopasowaną suknię w odcieniu śnieżnej bieli, z delikatnymi zdobieniami i koronkowym wzorem. Kreacja rozszerzała się ku dołowi, tworząc klasyczny krój tzw. rybki. Ramiona okrywało białe, futrzane bolerko, a całość uzupełnił długi welon. Pan młody postawił na jasnobeżowy garnitur, który doskonale współgrał z dekoracjami na sali weselnej. Stylizację uzupełniły biała koszula i brązowe, eleganckie buty. Całość prezentowała się stylowo i nowocześnie. W komentarzach zaroiło się od gratulacji. "Piękna para! Wyglądaliście obłędnie. Gratulacje!", "Gratuluję! Życzę ogromu szczęścia i miłości na nowej drodze życia", "Cudowna stylówa pana młodego!" - pisali. Zdjęcia znajdziecie poniżej.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś walczyła w sądzie ze stalkerem. Niedawno przekazała wieści

Po programie Kamila Boś zdobyła ogromną popularność. Niestety wśród jej nowych obserwatorów nie brakowało natarczywych stalkerów. Jeden przekraczał wszelkie granice. Boś postanowiła zgłosić sprawę do odpowiednich służb. Po kilku rozprawach, we wrześniu przekazała dobre wieści. Mężczyzna, który jej groził, został skazany na cztery miesiące więzienia oraz otrzymał zakaz kontaktowania się z rolniczką i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów. "Nie spodziewałam się takiego wyroku, więc tym bardziej się cieszę. Tak, cieszę się, bo nauczmy się ponosić odpowiedzialność za swoje czyny! Mam nadzieję, że każdy, kto będzie miał taki głupi pomysł nękania kogoś - powstrzyma się! Osoba grożąca miała już podobne sprawy, na rozprawie plątała się w zeznaniach, stąd ten bezwzględny wyrok" - napisała.