Barbara Bursztynowicz ma za sobą odcinek rodzinny. Zaprosiła do niego męża Jacka, który dumnie pokazał się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Po odcinku aktorka tradycyjnie udzielała wywiadów i w jednym z nich otworzyła się na temat przykrego momentu. Chodzi o oceny jury.

Barbara Bursztynowicz o emocjonalnym występie z mężem. Ruch jurorów sprawił jej ból

Aktorka wraz z mężem i Michałem Kassinem tańczyli do utworu Elvisa Presleya "Can’t Help Falling in Love". Występ poruszył widzów Polsatu, ale nieszczególnie jurorów. Eksperci wystawili niskie noty na łączną sumę wynoszącą jedynie 30 punktów. Internauci nie kryli zawodu, wyrażając sprzeciw wobec punktacji. Często jest tak, że fani danego uczestnika nie zgadzają się z surowymi notami. Co o ocenach jurorów sądzi mąż Barbary Bursztynowicz? - Zawsze punktacja jest ważna i zawsze byłoby miło dostać wyższe punkty. Ale dostaliśmy takie, jakie dostaliśmy. Cieszymy się i z tego - przekazał "Faktowi" w rozmowie po odcinku. Aktorce było smutno z tego powodu, co również zaznaczyła. - Dzisiaj troszeczkę było mi przykro, ale przyjmuję to z pełnym szacunkiem, gdyż mamy do czynienia z wybitnym jury - dodała gwiazda.

Barbara Bursztynowicz zaprosiła męża na parkiet. Tak zniósł debiut

Piąty odcinek show był pełen wzruszeń, a nawet łez - rodzinne historie poruszyły nie tylko widzów, ale i samych uczestników. Dla męża gwiazdy "Klanu" debiut na parkiecie był ciekawym doświadczeniem. - Występ był dla mnie bardzo emocjonalny. Było to duże wyzwanie, przeżyłem go, ale jestem szczęśliwy. To było naprawdę coś fajnego, coś zupełnie nowego. Najprzyjemniej było spotkać Michała i z nim popracować zatańczyć. Z Basią też, bo nie jest to nasza codzienna praktyka, a raczej rzadka, więc było fajnie - podsumował Jacek Bursztynowicz. Co z kolei dodała wówczas jego żona? - Bardzo dobrze się czułam. Po raz kolejny nie pomyliłam kroków przy Jacku. Bardzo pilnował rytmu i dzięki Michałowi również zatańczyliśmy ładny kawałek - podsumowała.