XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina powoli zbliża się do końca. Wydarzenie przyciągnęło do stolicy miłośników muzyki poważnej z całego świata. Już od samego początku Konkursu Chopinowskiego melomanii ustawiają się w kolejce przed Filharmonią Narodową w Warszawie, aby zdobyć wejściówki, a zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniu z dnia na dzień rośnie. Jak podaje portal pap.pl, nawet trzysta osób mogło czekać 14 października do kas budynku, aby móc uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Instytut Narodowy Fryderyka Chopina właśnie opublikował na Facebooku informacje na temat wejściówek na III etap i finał konkursu. Treść publikacji wywołała spore oburzenie w sieci.

Tyle wejściówek będzie do dyspozycji podczas kolejnego etapu Konkursu Chopinowskiego. Widzowie oburzeni

Na oficjalnym profilu Instytutu Fryderyka Chopina na Facebooku pojawiła się informacja na temat wejściówek, do których zdobycia ustawiają się kolejki. Jak się okazuje, tylko nieliczni będą mogli zobaczyć wydarzenie na żywo. "Szanowni Państwo, informujemy, że na przesłuchania sesji porannej i wieczornej III etapu oraz przesłuchania finałowe XIX Konkursu Chopinowskiego w sprzedaży będzie dostępnych ok. 30 wejściówek. Wejściówki sprzedawane są w kasach Filharmonii Narodowej na 10 minut przed rozpoczęciem przesłuchań w sytuacji, gdy na widowni pozostały wolne miejsca" - czytamy w komunikacie. Publikacja wywołała ogromne poruszenie w komentarzach. Widzowie są oburzeni, że liczba wejściówek jest tak niewielka. Zwrócono uwagę, że dużo miejsc pozostaje wolnych. "30 to jakiś żart jak na sali bywało po 100 miejsc wolnych", "W trakcie przesłuchania widać wolne miejsca, nie ma chętnych?", "To jakiś żart z tymi wejściówkami" - czytamy. Jedna z internautek, która dołączyła się do dyskusji, wyjaśniła pozostałym, czym spowodowana jest taka sytuacja. "Niektóre osoby przychodzą w trakcie na konkretnych uczestników, zwłaszcza osoby mające karnet. Dlatego nie mogą wystawić więcej wejściówek na sprzedaż" - podsumowała.

Wejściówki na Konkurs Chopinowski. Zainteresowani ustawiają się w kolejce o bladym świcie

W rozmowie z PAP osoby stojące w kolejce i czekające na możliwość zakupienia wejściówki poinformowały, że zainteresowani pojawiają się przed budynkiem Filharmonii Narodowej w Warszawie już z samego rana. "Na początku kolejka zaczynała się tworzyć około godz. 7, ale teraz ludzie zaczynają się ustawiać nawet o 5 rano" - czytamy na łamach portalu pap.pl. Przypomnijmy, że przesłuchania w ramach sesji porannej rozpoczęły się tu po godzinie dziesiątej.