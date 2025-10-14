Zbigniew Kraskowski, znany widzom z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony", podzielił się wyjątkową wiadomością - już niedługo zostanie ojcem. 50-letni rolnik z Mazur odnalazł miłość u boku 31-letniej Olgi. Para spodziewa się syna.

Zbigniew Kraskowski z "Rolnik szuka żony" zostanie ojcem. Jego partnerka jest 19 lat młodsza

Choć Zbigniewowi Kraskowskiemu w programie nie udało się znaleźć wybranki, mężczyzna zdobył ogromne uznanie widzów, szczególnie dzięki swojej szczerości. Był pierwszym uczestnikiem, który otwarcie mówił o swojej niepełnosprawności - mężczyzna stracił rękę w wypadku na gospodarstwie. Od lat jednak z powodzeniem prowadzi swoje gospodarstwo, a z nowoczesnej protezy zrezygnował, by przyszła partnerka mogła zaakceptować go takim, jaki jest.

Miłość przyszła niespodziewanie, osiem lat po emisji programu. Zbyszek i Olga poznali się na początku 2025 roku przez internet. Już pierwsze spotkanie w Olsztynie wystarczyło, by poczuli wyjątkową więź. Zaledwie dwa tygodnie później odwiedzili razem Sanktuarium w Gietrzwałdzie, które ma dla nich ogromne duchowe znaczenie. To właśnie tam postanowili, że chcą razem iść przez życie. Teraz przed nimi nowe, najważniejsze wyzwanie - rodzicielstwo. Olga udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie USG ich syna, który ma przyjść na świat pod koniec stycznia 2026 roku. Zakochani rozważają zorganizowanie ślubu i chrzcin w jednym dniu, choć szczegóły są jeszcze ustalane. Co ciekawe, chcą, by w tym wyjątkowym dniu towarzyszyła im Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", która odegrała ważną rolę w życiu Zbyszka.

Zbigniew Kraskowski związał się z Olgą. 31-latka szybko została zaakceptowana przez jego rodzinę

Olga szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. Zamieszkała u Zbyszka na wsi, gdzie zyskała akceptację i sympatię jego bliskich - siostry Ani i mamy Ireny. Okazała się nie tylko ciepłą osobą, ale i świetną gospodynią. Wspólne życie na wsi nie przeszkadza im także w podróżach - ostatnio para odwiedziła Tunezję, ciesząc się wspólnym wypoczynkiem.