XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina powoli zbliża się ku końcowi i już niedługo poznamy zwycięzcę. W III etapie na scenie zaprezentuje się 20 uczestników, których wyłoniło jury. Wydarzenie, które odbywa się co pięć lat, wzbudza spore medialne zainteresowanie. Po tym, jak ujawniono, kogo zobaczymy w kolejnym etapie, w sieci pojawiła się lista, na której możemy wyczytać powiązania pianistów z jurorami. To wzbudziło spore emocje.

Konkurs Chopinowskie 2025. Ta lista wzbudziła spore kontrowersje

20 pianistów z ośmiu krajów zaprezentuje się w III etapie XIX Konkursu Chopinowskiego - wśród nich mamy trzech Polaków: Piotra Alexewicza, Piotra Pawlaka i Yehudę Prokopowicza. Emocje wzbudziła jednak lista, dotycząca jury konkursu, któremu przewodniczy Garrick Ohlsson - zwycięzca z 1970 roku. W sieci opublikowano spis uczestników i ich powiązania z jurorami. Według tej narracji, niektórzy pianiści mają mieć "ułatwione" zadanie poprzez koneksje z oceniającymi uczestników konkursu.

Wielu zaczęło komentować, że należy zwrócić uwagę na to, co jest zapisane w regulaminie. "To idiotyczna lista. Regulamin jest jasny, a takie insynuacje podważają autorytet konkursu, który Polacy od lat kochają", "Od kogo mają się uczyć, jeśli nie od najlepszych?", "Jurorzy nie oceniają występów swoich uczniów. Nie psujmy tego wspaniałego konkursu" - pisali zirytowani internauci. Inni uważają, że jest to niesprawiedliwe. "Ten konkurs powinien być unieważniony", "Każdy zna to ze szkoły 'leci na opinii'. Nawet najbardziej uczciwi ludzie mogą nieświadomie ulegać takim mechanizmom" - twierdzili inni.

Kontrowersje w Konkursie Chopinowskim Fot. Facebook

Konkurs Chopinowski 2025. Yehuda Prokopowicz wprost o swoich występach

Jak już wspomnieliśmy, Yehuda Prokopowiecz jest jednym z trzech Polaków, którzy dostali się do III etapu konkursu. W rozmowie z Plotkiem opowiedział, jak się z tym czuje. - Sama radość! Radość podczas gry, po grze i po wynikach. Co za radosny konkurs! - przekazał naszej redakcji. - Dla mnie jest tu dużo z atmosfery wielkiego, pięknego Festiwalu Chopinowskiego. Co prawda więcej czasu spędzam w Krakowie, ale też tu czuć ten festiwal. A występy są dla mnie wielką przyjemnością i mam nadzieję, że dalej będą! - dodał. Czego więcej się dowiedzieliśmy? Rozmowę z pianistą przeczytasz tutaj.