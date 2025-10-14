Martyna Wojciechowska jest znana jako dziennikarka i podróżniczka, ale nie tylko. Już od lat jest aktywistką i angażuje się w ważne społecznie sprawy. Z jej inicjatywy został stworzony projekt "Młode głowy", którego celem jest wsparcie młody osób. Jakiś czas temu "Młode głowy" połączyły siły z organizacją BohaterON, tworząc wspólną kampanię edukacyjną. Dzięki temu Martyna Wojciechowska otrzymała wyjątkowe wyróżnienie. Teraz została ponownie doceniona.

Martyna Wojciechowska wyróżniona Medalem KEN. Nie kryła radości

W poniedziałek, 13 października, ministerka edukacji Barbara Nowacka odznaczyła Medalami Komisji Edukacji Narodowej ekspertów, którzy pracowali nad podstawami programowymi dla przedmiotów takich jak: edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska i wychowanie fizyczne, a także nad ustawą o Rzeczniku Praw Uczniowskich. Uhonorowano także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas uroczystości wręczono dyplomy za wkład w przygotowanie założeń programowych tych przedmiotów. Medalem KEN odznaczono 30 osób związanych z edukacją, wychowaniem i prawami ucznia. Wśród wyróżnionych osób znalazła się Martyna Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska opisała wszystko w mediach społecznościowych. Wyznała, jaki jej projekt został doceniony. "Jestem ogromnie wdzięczna, że moja praca w @unaweza.foundation i projekcie @mlode_glowy zostały w ten sposób docenione. Od lat działamy na rzecz dzieci i młodzieży, walczymy o równość szans, edukację emocjonalną i zdrowie psychiczne" - czytamy na jej profilu. Dodała, dlaczego te inicjatywy są tak ważne. "Dla mnie edukacja to coś znacznie więcej niż tylko zdobywanie wiedzy. To uczenie się, jak lepiej rozumieć siebie i innych, jak rozwijać empatię i zdobywać odwagę, by zmieniać świat na lepsze" - podkreśliła. Na sam koniec podziękowała wszystkim za wsparcie. "Dziękuję wszystkim, którzy wspierają tę misję i każdego dnia pokazują młodym ludziom, że warto otwarcie mówić o tym, co naprawdę ważne" - skwitowała dziennikarka. Fani natychmiast ruszyli z gratulacjami i zasypali nimi dziennikarkę w komentarzach. "Pani Martyno! Robi pani świetną robotę! Korzystając ze swojej popularności, zasięgów mówi pani o rzeczach ważnych i poszerza świadomość ludzi! Podziwiam, kibicuję i z całego serca gratuluję!", "Gratulacje!", "Wielkie gratulacje z całego serca" - pisali.

Martyna Wojciechowska o planach Kabuli. Tak mówiła o córce

W rozmowie z Plotkiem Martyna Wojciechowska otworzyła się na temat Kabuli. Podróżniczka wyjawiła, jakie jej córka ma plany na przyszłość. - Ona jest niemożliwa. Skończyła właśnie trzeci rok prawa i jest to koniec pewnego etapu edukacji. Wybiera się dalej na Uniwersytet w Dar es Salaam. Czekamy na wyniki egzaminów, więc jest stres i napięcie, ale ja w nią wierzę. Tyle razy pokazała i udowodniła swoim życiem, że niemożliwe nie istnieje - wyznała nam. Zdaniem Wojciechowskiej Kabula przeszła ogromną przemianę. - Jest inspirująca, pełna energii, nie do zatrzymania. Z tej dziewczyny, którą poznałam dziesięć lat temu w Tanzanii, a która była nieśmiała i zła na cały świat za to, co ją spotkało, stała się tą, która przekuła to wszystko w tak piękne rzeczy i stanowi ogromną inspirację zarówno dla mnie, jak i dla osób, które śledzą to, co się u niej dzieje - dodała dziennikarka.