Relacja Natalii i Andrzeja od początku była bardzo burzliwa. Widzowie z pewnością pamiętają kłótnie pary z odcinka 19. Andrzej wyszedł rozzłoszczony z sypialni w środku nocy. - Ty się obrażasz. Ja oczekuję jakiegokolwiek pojednania, wyjaśnienia. Powiedziałam ci, że ja mam mocny charakter i jestem mega kobieca. Ty nie rozmawiasz z dzieckiem, ale z kobietą. Dojrzałą emocjonalnie kobietą - grzmiała Natalia. Zachowanie Andrzeja w ostatnim czasie wzbudza mnóstwo kontrowersji, zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Natalia w końcu postanowiła zakończyć z nim relację.

REKLAMA

Zobacz wideo El Dursi czuje presję, aby wrócić do formy sprzed ciąży? Co z "Hotelem Paradise"?

"Hotel Paradie". Natalia nie wytrzymała. Andrzej myślał, że to on z nią zrywa

Do rozstania pary doszło dzień wcześniej. Andrzej podczas wspólnego posiłku postanowił się jednak upewnić, że między nimi definitywny koniec. - To co, kończymy relację? - wypalił. - No już jest dawno zakończona. Ja już wczoraj to zakończyłam - zauważyła Natalia. - Ty zakończyłaś? Kiedy? - skontrował Andrzej. - Wczoraj przy awanturowaniu się - powiedziała Natalia. Andrzej chciał za wszelką cenę udowodnić, że to on zakończył związek pierwszy. Natalii puściły nerwy. - A to będziemy się teraz ścigać, kto zakończył? Teraz się zapytałeś mnie, czy kończymy, więc nie zakończyłeś, bo się teraz pytasz, czy zakończyliśmy. Ty teraz nie będziesz mi tu mówił, kto pierwszy co zakończył. I nie będziemy robić wyścigów. Więc co? - grzmiała Natalia. Po tych słowach Andrzej odszedł od stołu. - Ja nie chcę nawet z nim rozmawiać i na niego patrzeć, bo robi zbyt wiele złego wobec mnie - powiedziała do kamer Natalia.

"Hotel Paradise". Rozmowa Andrzeja i Natalii rozwścieczyła widzów. Pod nagraniem lawina komentarzy

Na reakcję widzów nie trzeba było długo czekać. Choć niektórzy zwracają uwagę na trudny charakter Natalii, to większość nie ma wątpliwości, że zachowanie Andrzeja w ostatnim czasie było karygodne. "Te ostatnie awantury. Ciężko się to oglądało. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Nie wiem, co Andrzej jeszcze robi w tym programie", "Nie przepadam za Natalią, ale zachowanie Andrzeja jest oburzające. Dobrze zrobiła", "Myślałam na początku, że coś z tego będzie, ale Andrzej już naprawdę przesadzał" - czytamy w komentarzach pod fragmentem z programu.