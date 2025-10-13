Za nami kolejny odcinek programu "Milionerzy". Widzowie znowu mogli obserwować grę uczestników, którzy walczyli o milion złotych. Tym razem w fotelu ponownie zasiadła pani Małgorzata. Kobieta kontynuowała grę z dużą sumą na koncie. Jak sobie poradziła sobie z kolejnymi pytaniami? Ta kategoria kompletnie ją zaskoczyła!

"Milionerzy". To pytanie nie było łatwe. Jak poradziła sobie uczestniczka?

Pani Małgorzata zaczęła walkę o 250 tys. złotych. Zostało jej ostatnie koło ratunkowe: telefon do przyjaciela. Bohaterka odcinka otrzymała jednak pytanie, które kompletnie ją zagięło. Brzmiało: "Baran, kogut i kaczka:". Dla uczestniczki przygotowano cztery możliwe opcje:

A. to Muzykanci z Bremy,

B. są w godle Nowej Zelandii,

C. były załogą montgolfiery,

D. należą do Invertebrata.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Pani Małgorzata postanowiła zadzwonić do swojej koleżanki i jednocześnie wykorzystać koło ratunkowe. Niestety, nie uzyskała pomocy. Gdy zapytała, czy koleżanka mogłaby coś "odrzucić", ta odpowiedziała, że... kaczkę. Pani Małgorzata została zatem na lodzie. Podjęła decyzję o opuszczeniu programu, bo nie chciała ryzykować. Poprawną opcją była odpowiedź C. Uczestniczka opuściła grę z wygraną 125 tys. złotych.

"Milionerzy". Dlaczego Hubert Urbański przeszedł do Polsatu?

Jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem Hubert Urbański zdradził, że jego decyzja o przejściu do Polsatu była naturalnym następstwem przejęcia show w przez konkurencję. - Przejście formatu było podstawowym powodem tego, że i ja przeszedłem. Przeszedłem z i za formatem - wytłumaczył prowadzący. Dziennikarz dodał też, że rozstanie z dotychczasowym pracodawcą nie było łatwe. - Kawał mnie został w TVN-ie i tak na swoją skalę, jak mogłem się pożegnać, tak zrobiłem to u siebie na Instagramie. To rzeczywiście były wspaniałe lata i ja tam poznałem taką masę ludzi, przy których serce mocniej mi bije. (...) Cóż, życie toczy się dalej, ale ja mam bardzo ciepłe wspomnienia i bardzo dużo dobrego po prostu mnie tam spotkało - zdradził.