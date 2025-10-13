Rodzinny odcinek "Tańca z gwiazdami" to zawsze jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów sezonu. To właśnie wtedy taniec schodzi na dalszy plan, a pierwsze skrzypce grają emocje i wzruszenia. Uczestnicy dzielą scenę nie tylko z tanecznymi partnerami, ale również z najbliższymi - widzowie zaś zyskują okazję, by zobaczyć ich w zupełnie innym świetle. Po niezwykle poruszającym wieczorze Agnieszka Kaczorowska zabrała głos w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała szczery i pełen emocji wpis, w którym podsumowała to, co wydarzyło się na parkiecie i za kulisami programu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jelonek kontaktował się z Zillmann przed startem "Tzg". Ale komentarz o Kaczorowskiej!

Agnieszka Kaczorowska poruszona po rodzinnym odcinku "Tańca z gwiazdami". "Postanowiliśmy sobie, że..."

"Ależ to były emocje! Zostawiliśmy tam wczoraj serca" - zaczęła wpis Agnieszka Kaczorowska. W dalszej części wpisu tancerka przyznała, że przygotowanie choreografii, która opowiada prawdziwą historię, wymaga o wiele więcej niż stworzenie tanecznego show. Para postawiła na szczerość, co było dla niej emocjonalnym wyzwaniem. "Wiecie co…? O wiele trudniej opowiada się prawdziwe historie i bazuje na prawdziwych emocjach niż kreuje postaci, role, taneczne spektakle… Postanowiliśmy sobie jednak z @marcin_rogacewicz, że jak tańczyć w tym programie, to tylko autentycznie i szczerze. O nas. Dla nas. I dla was jednocześnie" - wyznała na Instagramie.

Nie da się ukryć, że dla bliskich uczestników "Tańca z gwiazdami" udział w programie był ogromnym wyzwaniem. Nie inaczej było w przypadku mamy Marcina Rogacewicza, o czym wspomniała Kaczorowska. "Mama Marcina pierwszy raz w życiu wystąpiła przed kamerami i to LIVE… I jeszcze zatańczyła… Wielka odwaga. Wielkie brawa" - czytamy we wpisie Kaczorowskiej. Nie zabrakło również wzruszającego akcentu muzycznego. Okazało się, że tłem ich występu była wyjątkowa piosenka, mająca szczególne znaczenie dla Marcina Rogacewicza i jego rodziny. "A piosenka babci @marcin_rogacewicz zostanie z nami na zawsze…" - przyznała gwiazda "Klanu".

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po odcinku rodzinnym w "Tańcu z gwiazdami". "Jesteśmy dziś emocjonalnie przeczołgani"

Choć emocje jeszcze nie opadły, Agnieszka Kaczorowska w najnowszym wpisie przyznała, że ostatni odcinek "Tańca z gwiazdami" wiele kosztował zarówno ją, jak i jej tanecznego partnera. "Jesteśmy dziś emocjonalnie przeczołgani… Ale szczęśliwi i wdzięczni. Dzięki za wasze wiadomości. Chyba sporo łez się wczoraj wylało… Kochajcie się ludzie i szanujcie! I tańczcie" - podsumowała.