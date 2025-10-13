W niedzielę 12 października uczestnicy 17. edycji "Tańca z gwiazdami" wyszli na parkiet ze swoimi najbliższymi. Maja Bohosiewicz i Tomasz Karolak zatańczyli ze swoimi córkami, Bagi stworzył duet z siostrą, natomiast Marcin Rogacewicz zdecydował się wystąpić z mamą. Aktor nie potrafił ukryć wzruszenia. Okazało się bowiem, że jego relacje z rodzicielką w przeszłości nie należały do najłatwiejszych. Ukochany Agnieszki Kaczorowskiej zdobył się przed kamerą na szczere wyznanie. Nie wszyscy byli jednak zachwyceni jego słowami.

Zobacz wideo Rogacewicz i Kaczorowska nie mają konkurencji? To myślą o innych parach

"Taniec z gwiazdami". Wyznanie Rogacewicza rozzłościło internautów. "Milczenie jest złotem"

Ostatni odcinek "Tańca z gwiazdami" był dla Marcina Rogacewicza wyjątkowy. Aktor wystąpił bowiem na parkiecie z mamą, z którą przez wiele lat nie utrzymywał kontaktu. Po zakończonym tańcu wzruszony uczestnik zalał się łzami.

W pewnym momencie mojego życia straciłem kontakt z mamą na 12 lat. Wydarzyło się tak dlatego, że uległem w pewnym momencie swojego życia manipulacji

- opowiadał przed kamerami, nie zdradzając jednak szczegółów. Szczerość aktora nie wszystkim przypadła jednak do gustu. W sieci rozpętała się prawdziwa burza. Internautom nie spodobał się fakt, iż Rogacewicz próbuje zrzucić na innych odpowiedzialność za pogorszenie relacji z mamą. "Ludzie, którzy publicznie wylewają swoje prywatne problemy, powinni mieć wyciszony mikrofon. Czasem naprawdę lepiej jest przemilczeć", "Ja przepraszam, ale mam dość tego jego wiecznego użalania się nad sobą... Dziwną strategię wybrali. Te ich historie tak zniechęcają. Czy naprawdę takie prywatne, rodzinne sprawy trzeba poruszać? Nie mogą tego zachować dla siebie?", "Milczenie jest zlotem w przypadku Marcina Rogacewicza. Aż strach pomyśleć, co wypali w kolejnych wywiadach" - pomstowali widzowie.

Mama Marcina Rogacewicza musiała skorzystać z pomocy specjalistów

Wieloletnia rozłąka była trudna nie tylko dla Marcina Rogacewicza, ale również dla jego mamy. Kobieta musiała udać się po pomoc do specjalistów. - Ciężko to było przejść. To był bardzo trudny okres, nawet chodziłam na terapię, żeby to zrozumieć - przyznała otwarcie. Na szczęście po latach aktor i jego mama ponownie nawiązali kontakt i udało im się naprawić relację.