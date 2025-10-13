W niedzielę 12 października mogliśmy obejrzeć kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Tym razem uczestnicy mieli nie lada zadanie do wykonania. Musieli zatańczyć z bliskimi. Marcin Rogacewicz zatańczył z mamą, przy czym bardzo się wzruszył. Maurycy Popiel również na parkiet zaprosił swoją mamę. Natomiast Tomasz Karolak zdecydował się zaangażować do tańca córkę 18-letnią Lenę. Występ aktora nie obył się bez echa w sieci. Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Sypią się komplementy, ale też gorzkie słowa krytyki.

Zobacz wideo Gąsiewska o Karolaku w "Tańcu z gwiazdami". Wydała jasne stanowisko

"Taniec z gwiazdami". Tomasz Karolak zaprezentował się wraz z córką. Ewa Kasprzyk oniemiała

Tomasz Karolak w rodzinnym odcinku tanecznego show zaprezentował się u boku programowej partnerki Izabeli Skierskiej, a także córki Leny. Cała trójka wykonała na parkiecie Brodway jazz. Jak się okazuje, córka aktora po raz pierwszy miała okazję, by zatańczyć razem z tatą. Całe przedsięwzięcie zostało ocenione całkiem nieźle, bo na 31 pkt. od jury. - Nie było mnie przez jeden odcinek i uważam, że zrobiłeś ogromny postęp - powiedziała Ewa Kasprzyk. Zdjęcia z odcinka możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Taniec z gwiazdami". Tomasz Karolak wraz z córką podzielił widzów. I to ostro. Od "Kryształowa kula to formalność", do "No cóż... jakaś drwina"

Występ Tomasza Karolaka wzbudził niesamowite zainteresowanie i podzielił widzów na dwa obozy. Jedni twierdzą, że skradł show, inni natomiast nie są aż tak łaskawi i ostro krytykują poczynania aktora wraz z córką. Ci, którzy go chwalą, zwracają uwagę przede wszystkim na humorystyczny wydźwięk choreografii. "Najlepszy tancerz ze wszystkich edycji!" - napisała jedna z internautek. "Od programu rozrywkowego oczekuję rozrywki i zawsze ją mam przy Karolaku" - dodała kolejna. "Kryształowa kula, to formalność", "To fenomen tej edycji", "Boski", "Co tu się zadziało!?!? To jest show proszę państwa! Brawo" - czytamy dalej.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ pozostała część widzów nie była już tak przychylna. "To nie jest śmieszne" - stwierdziła jedna z internautek. "No cóż... jakaś drwina" - dopisała kolejna. "Kolejny cyrk", "To była jakaś parodia. Komedia? Nie wiem nawet jak to skomentować. Masakra...", "Za dużo punktów dostali" - pisali inni.