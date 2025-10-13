Warszawa od kilku dni stała się centrum światowej pianistyki. Trwa XIX Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina, który od 2 października 2025 roku przyciąga do Filharmonii Narodowej uwagę melomanów z całego globu. Właśnie zakończył się II etap przesłuchań, a ogłoszenie listy pianistów zakwalifikowanych do kolejnej rundy wywołało falę komentarzy w sieci.

XIX Konkurs Chopinowski. Warszawa żyje muzyką i emocjami - lista pianistów III etapu ogłoszona

Decyzje jury, jak to bywa przy tak prestiżowym wydarzeniu, wzbudziły ogromne emocje. Jedni mówią o sprawiedliwych werdyktach, inni nie kryją rozczarowania. W mediach społecznościowych zaroiło się od opinii i analiz, a nazwiska pominiętych uczestników stały się tematem gorących dyskusji. Do dalszej rywalizacji o złoty medal, sławę i zaproszenia na największe sceny świata zakwalifikowało się 20 pianistów. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Polski, Azji i Ameryki Północnej: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), Eric Guo (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Hyo Lee (Korea Południowa), Hyuk Lee (Korea Południowa), Tianyou Li (Chiny), Yang (Jack) Gao (Chiny), Xiaoxuan Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Piotr Pawlak (Polska), Yehuda Prokopowicz (Polska), Miyu Shindo (Japonia), Tomoharu Ushida (Japonia), Zitong Wang (Chiny), Yifan Wu (Chiny), William Yang (Stany Zjednoczone).

Fani Konkursu Chopinowskiego są jednak zaskoczeni brakiem kilku pianistów na liście zakwalifikowanych do III etapu. "Brak Hao Rao to nieporozumienie... wybitny pianista, wirtuoz", "Szkoda, że nie przeszła Yumeka Nakagawa, w drugim etapie naprawdę całkowicie odsłoniła swoje serce, grając chyba najpiękniejszy cykl preludiów tej edycji", "Szkoda mi Hao Rao, ale w międzyczasie pokochałam Miyu Shindo, więc czuję się pocieszona", "Brak pana Adama Kałduńskiego, szalenie przykro" - czytamy w komentarzach.

XIX Konkurs Chopinowski. Organizator w humorystyczny sposób komentuje zachowanie widowni

Podczas XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w centrum uwagi znalazł się nie tylko kunszt pianistów, ale i... zachowanie publiczności. W sieci coraz częściej pojawiają się głosy słuchaczy, którzy narzekają na zakłócenia podczas przesłuchań - słychać kaszel, upadające przedmioty i inne hałasy psujące wyjątkową atmosferę muzycznego święta. Na te doniesienia zareagował organizator konkursu, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, publikując w mediach społecznościowych zaskakującą grafikę. Na ilustracji autorstwa Janka Kozy możemy zobaczyć ironiczną odpowiedź na dyskusję o zakłócającym ciszę kaszlu publiczności. Rysunek w żartobliwy sposób odwraca role między słuchaczami a wykonawcami. Widzimy siedzącego na krześle mężczyznę. Zamiast publiczności na sali zasiadają jednak uczestnicy konkursu, każdy przy własnym fortepianie, a nad nimi widnieje napis: "Uczestnicy konkursu chopinowskiego słuchają kaszlu w wykonaniu publiczności".