Mikołaj Bagi Bagiński jest jednym z najpopularniejszych w Polsce influencerów. Nikogo nie zdziwił więc fakt, gdy internetowy twórca dołączył do grona uczestników 17. edycji "Tańca z gwiazdami". W tym sezonie partneruje mu Magdalena Tarnowska. W piątym odcinku programu Bagiemu towarzyszyła jednak jeszcze jedna osoba - jego siostra Matylda. To trio rozgrzało parkiet do czerwoności!

REKLAMA

Zobacz wideo Bagi ma siostrę z zespołem Downa. To wyznanie łapie za serce

Mikołaj Bagi Bagiński zatańczył z siostrą w "Tańcu z gwiazdami". Takich ocen mogli się nie spodziewać

W piątym odcinku każdy z uczestników zaprosił do wspólnego występu w "Tańcu z gwiazdami" jedną ze swoich najbliższych osób. W przypadku influencera była to młodsza siostra. Bagi, Matylda oraz Magdalena Tarnowska zaprezentowali widzom energiczną salsę z elementami hip-hopu. Jury, jak i widownia nie kryli zachwytu. Taniec tej trójki ocenili na równe 40 punktów. Był to pierwszy komplet punktów, który w tym sezonie otrzymał Bagiński, co dodatkowo go wzruszyło.

Pod nagraniem z występu zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Fani influencera zachwalają zarówno jego umiejętności taneczne, jak i Matyldy. "Piękne i wzruszające!", "Wow! Cudowne", "Matysia - prawdziwa gwiazda", "Jesteście najlepsi", "Jestem fanem Matyldy! Liczę na autograf i wspólne zdjęcie!", "Ale Bagi jest super bratem! Mega szacun. Taniec z super vibem, Matylda dała czadu! Rośnie nam kolejna wyśmienita tancerka" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów w mediach społecznościowych.

Tak o siostrze mówi Mikołaj Bagi Bagiński. "Bardzo liczę na to, że..."

Na temat relacji z siostrą, Bagi opowiedział niegdyś w rozmowie z Plotkiem. Influencer podkreślił przy tym, że od zawsze był bardzo opiekuńczy względem Matyldy, która urodziła się z zespołem Downa. - Często tłumaczyłem moim rówieśnikom, że słuchajcie: Mam siostrę z zespołem Downa, to nie jest okej, żeby się wyzywać - skomentował Bagiński, wyjawiając, że liczy, iż jego internetowa działalność może wpłynąć pozytywnie na młode osoby. - Myślę, że teraz robię dokładnie to samo, co robiłem w szkole, tylko na większą skalę. Bardzo liczę na to, że mając tak duży wpływ, jaki obecnie mam na młodych ludzi i na młode pokolenie, jeżeli widzą moją siostrę, jaka jest świetna i kochana, to następnym razem, jak ktoś do nich powie lub ktoś obok nich powie: "Ty Downie", (...) to przypomną sobie Bagiego z jego siostrą i pomyślą: Kurde, nie powiem tak, to nie jest okej - opowiedział influencer.