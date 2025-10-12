Zaskakujący moment w "Tańcu z gwiazdami". Rogacewicz zalał się łzami na parkiecie

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz doskonale radzą sobie w "Tańcu z gwiazdami". W mediach społecznościowych pokazują już nie tylko nagrania i zdjęcia dokumentujące ich zmagania z parkietu, ale coraz częściej również materiały, ukazujące ich prywatność. Intymnych momentów nie zabrakło także najnowszym, piątym już, odcinku "Tańca z gwiazdami" - podczas którego aktor otworzył się na temat trudnych relacji z mamą. To właśnie z nią zatańczył w show i... polały się łzy.

"Taniec z gwiazdami" Marcin Rogacewicz popłakał się na parkiecie

Nim Marcin Rogacewicz zatańczył z mamą walca wiedeńskiego, na antenie show wyświetlono materiał, który nagrano w rodzinnym domu aktora. To właśnie z nagrania dowiedzieliśmy się, że Rogacewicz przez lata miał z mamą trudną relację. Nie odzywali się do się do siebie aż 12 lat. - W pewnym momencie mojego życia straciłem kontakt z mamą na 12 lat. Wydarzyło się tak dlatego, że uległem w pewnym momencie swojego życia manipulacji - powiedział aktor, ale nie wyjaśnił, co dokładnie poróżniło go z rodzicielką.

Na scenie Rogacewicz bardzo wczuwał się w taniec z mamą i towarzyszącą im Agnieszką Kaczorowską. Na koniec, kiedy muzyka ucichła, emocje wzięły górę. Gwiazdor nie wytrzymał i się rozpłakał. Partnerka podbiegła do niego i zaczęła tulić. - To była chwila, którą spędziłem z najważniejszymi kobietami mojego życia - stwierdził Rogacewicz.

