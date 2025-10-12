Trwa jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami". Produkcja dba, aby z okazji 20-lecia programu każdy z odcinków obfitował w niespodzianki. Tym razem będziemy mogli podziwiać w show występ Roksany Węgiel, która miała okazję brać udział w jednej z poprzednich edycji formatu. 12 września to także emisja wyjątkowego odcinka, bo gwiazdy zaprosiły do udziału w programie swoją rodzinę, bliskich i przyjaciół. Przed rozpoczęciem show, które emitowane jest na żywo, uczestnicy pozowali do zdjęć na ściance. Zobaczcie, na jakie stylizacje zdecydowali się tego wieczoru.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska pozuje z mamą Marcina Rogacewicza. Zachwyciła prostą sukienką

W piątym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy zatańczą ze swoimi bliskimi. Marcin Rogacewicz do udziału w programie zaprosił swoją mamę. W poruszającym materiale, którego emisję zaplanowano jeszcze przed występem, widzowie mieli okazję bliżej poznać jego rodzinną historię. Aktor przez 12 lat nie utrzymywał kontaktów z mamą, ale dziś kryzys został już zażegnany (więcej przeczytasz tutaj). Marcin Rogacewicz pojawił się na ściance ze swoją taneczną i życiową partnerką Agnieszką Kaczorowską i mamą. Tancerka wybrała na tę okazję cielistą suknię na cienkich ramiączkach, a Rogacewicz ze swoją mamą zdecydowali się na pasujące do siebie stroje w odcieniach fioletu.

Na czarownym dywanie "Tańca z gwiazdami" błyszczała również Roksana Węgiel, która otworzyła piąty odcinek show, śpiewając jeden ze swoich hitów. Wokalistka tego dnia miała na sobie długą, błyszczącą, wieczorową suknię z gorsetem, która pięknie podkreśliła jej sylwetkę. Gwiazda zrezygnowała z biżuterii i zdecydowała się na rozpuszczone włosy, które układały się w delikatne fale. Wygalała zjawiskowo.

"Taniec z gwiazdami". Karolak niczym żarówka. Na czerwonym dywanie we wściekłej żółci

Uwagę zwracał zdecydowanie Tomasz Karolak, który prezentował się na czerwonym dywanie w garniturze, który bił po oczach. Aktor zdecydował się na strój w kolorze wściekłej, neonowej odcieni żółci. Zaskakiwał nie tylko kolor kreacji, ale też jej krój. Spodnie od garnituru były bowiem szerokie i wygalały, jakby zostały wyjęte z szafy z lat 90. XX wieku. Całość stylizacji uzupełniały neonowe pantofle oraz koszulka w tym samym odcieniu. Hit czy kit?