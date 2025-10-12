Trwa jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami". Z okazji 20-lecia programu przygotowano liczne atrakcje i niespodzianki, którymi naszpikowany jest każdy z odcinków. Ostatnio uczestnicy zatańczyli do największych przebojów Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Mało tego sama wokalistka z tej wyjątkowej okazji dołączyła do jury. W najbliższym odcinku show pojawi się popularna gwiazda. "Jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze, a my mamy dla was kolejną niespodziankę. Już w niedzielę na naszym parkiecie... zaśpiewa dla was Roxie!" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi. Tym razem odcinek będzie wyjątkowy, bo uczestnicy wystąpią ze swoimi bliskimi. W programie Marcin Rogacewicz podzieli się z widzami bardzo osobistą historią.

"Taniec z gwiazdami". Marcin Rogacewicz przez 12 lat nie miał kontaktu z mamą

Marcin Rogacewicz w "Tańcu z gwiazdami" tańczy z Agnieszką Kaczorowską. Aktor i tancerka duet tworzą nie tylko na parkiecie, ale także w życiu (para w jednym z odcinków show pocałunkiem potwierdziła swój związek, choć w mediach i tak już od kilku tygodni o nim spekulowano). W najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami" będziemy mieli okazję poznać rodziny i przyjaciół uczestników. Marcin Rogacewicz zaprosił do udziału w programie swoją mamę. Aktor zdobędzie się na bardzo szczere wyznanie.

W pewnym momencie mojego życia straciłem kontakt z mamą na 12 lat. Wydarzyło się tak dlatego, że uległem w pewnym momencie swojego życia manipulacji

- powiedział w materiale, który zobaczycie w najbliższym odcinku show.

"Taniec z gwiazdami". Marcin Rogacewicz po latach rozłąki pogodził się z mamą

W materiale zobaczymy także mamę uczestnika, który przyzna, że bardzo przeżyła rozłąkę ze swoim synem i żeby poradzić sobie z tak trudnym czasem, potrzebowała pomocy i wsparcia specjalistów. - Ciężko to było przejść. To był bardzo trudny okres, nawet chodziłam na terapię, żeby to zrozumieć - wyznała. Na szczęście po ponad dekadzie rozłąki matka i syn odnaleźli wspólny język.

Jakie szczęście, że odzyskałem mamę po dwunastu latach

- wyznał Rogacewicz. W materiale pojawi się także babcia uczestnika. Jesteście ciekawi? Najbliższy odcinek "Tańca z gwiazdami" już w niedzielę 12 października o godzinie 19:55 na Polsacie.