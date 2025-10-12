Ania i Grzegorz Bardowcy to para z drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Uczestnicy matrymonialnego show TVP1 po zakończeniu programu wzięli ślub i doczekali się narodzin dwójki dzieci: Liwii i Jana. Para po udziale w formacie telewizyjnej Jedynki zyskała ogromną popularność w sieci. Ania prowadzi dziś kontro w serwisie YouTube, gdzie regularnie opowiada o swoim codziennym życiu. Ostatnio para wybrała się na wesele. Więcej przeczytasz tutaj. Tym razem Ania świętowała urodziny młodszego brata.

REKLAMA

Zobacz wideo Kalicka grała w "Rodzince.pl" w ciąży. Wtem wspomniała o podejściu Musiała

"Rolnik szuka żony". Ania Bardowska zachwyciła na 18. urodzinach brata

Ania Bardowska podzieliła się ostatnio zdjęciami z wyjątkowej rodzinnej imprezy. Jak się okazuje, młodszy brat uczestniczki matrymonialnego show TVN właśnie skończył 18 lat. Z tej okazji zorganizowano huczną imprezę z dekoracjami ze złotych i grantowych balonów. Ukochana rolnika wyjawiła, że jest o 16 lat starsza od swojego brata. Aż trudno uwierzyć w tak dużą różnicę wieku, patrząc na ich wspólne zdjęcia. W sekcji komentarzy powiedziała także, że ma także dwie starsza siostry i jedną, która jest dużo młodsza.

Brat 18, ja +16 lat. Dzisiaj odpoczywamy po super imprezie urodzinowej

- czytamy na Instagramie. Na tę okazję Ania wybrała krótką czarną sukienkę z obszerną falbaną na dole. W sekcji komentarzy posypały się liczne komplementy. To już nie pierwszy raz, kiedy ukochana Grzegorza jest doceniana za swój styl. "Pięknie wyglądasz w tej sukience - tak jakby to była twoja osiemnastka - młodo i uroczo", "Wygląda jakby to była Ani osiemnastka", "Wszystkiego najlepszego dla brata. Aniu wyglądasz jak jego rówieśnica" - czytamy.

"Rolnik szuka żony". Co słychać u pozostałych uczestników? Ania o życiowej traumie

Pamiętacie Anię Derbiszewską z dziesiątego, jubileuszowego sezonu programu "Rolnik szuka żony"? Dzięki udziałowi w show szczęśliwie zakochała się w Kubie i po zakończeniu programu założyli rodzinę. Para niedawno doczekała się narodzin syna - Dariusza. 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i z tej okazji Ania postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami bardzo osobistym wpisem. Rolniczka w 2019 roku niespodziewanie straciła ojca, który był jej najlepszym przyjacielem. "Tylko najbliżsi wiedzieli, jak to znosiłam. Długo nie mogłam się z tym pogodzić. Pojawiły się stany lękowe, nie mogłam wstać z łóżka, nawet wyjście na zakupy było dla mnie wyzwaniem. W dzień się uśmiechałam, a w nocy płakałam" - wyznała. Podzieliła się tak osobistym wyznaniem, aby zwrócić się z ważnymi apelem do ludzi. O co dokładnie chodzi? Więcej przeczytasz tutaj: Ania z "Rolnika" w brutalnie szczerym wpisie. "Nie byłam w stanie wstać z łóżka"