Każdy kolejny odcinek nowego sezonu "The Voice of Poland" wywołuje ogrom emocji wśród widzów. Jurorzy nieustannie stają przed trudnymi decyzjami, które mają bezpośredni wpływ na przebieg rywalizacji i losy uczestników. Niedawno informowaliśmy o sporych zmianach, jakie zaszły w zasadach show. W związku z nowymi regułami jeden z jurorów podjął zaskakującą decyzję.
Choć "The Voice of Poland" cieszy się popularnością od wielu lat, to 16. sezon wciąż przyciąga przed ekrany telewizorów oraz potrafi zaskoczyć. Taką sytuację widzieliśmy w ostatnim odcinku show 11 października. Kuba Badach w jednej z bitew postanowił nie usuwać żadnego z rywalizujących zawodników ze swojej drużyny, pozostawiając w niej zarówno Julię Wasilewską, jak i Łukasza Reksa. Przypomnijmy, że uczestnicy zmierzyli się ze sobą w utworze Mietka Szcześniaka, a ich występ był tak imponujący, że wspomniana decyzja stała się dla jurora czymś oczywistym - to była pierwsza taka sytuacja w historii show. Pod postem programu na Facebooku natychmiast pojawiły się entuzjastyczne komentarze fanów. "Kuba Badach to najlepsze, co mógł ten program odstać. Wspaniała decyzja", "Piękne wykonanie i świetna decyzja Kuby", "Cieszę się, że oboje pozostali w drużynie Kuby", "Badach dobrze to rozegrał, że zabrał oboje", "Zdecydowanie dobra decyzja" - pisali zachwyceni widzowie, podkreślając, że uczestnicy w pełni zasłużyli na wyróżnienie przez jurora.
Oprócz nowych zasad w "The Voice" warto zwrócić również uwagę na zupełnie nową odsłonę programu - internetowy format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", w którym uczestnicy, którzy odpadli w dotychczasowych etapach, otrzymują szansę na powrót. Opiekunem tej części show została Ania Karwan, była finalistka programu, która w każdym odcinku Bitew wybierze jednego uczestnika, by dołączył do jej drużyny. Cykl "Comeback Stage" obejmie łącznie dziewięć odcinków i zakończy się wyłonieniem jednej osoby, która awansuje do półfinałów głównej rywalizacji. Nowe odcinki "The Voice of Poland" można śledzić w soboty o 20:30 na TVP2.
