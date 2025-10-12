Każdy kolejny odcinek nowego sezonu "The Voice of Poland" wywołuje ogrom emocji wśród widzów. Jurorzy nieustannie stają przed trudnymi decyzjami, które mają bezpośredni wpływ na przebieg rywalizacji i losy uczestników. Niedawno informowaliśmy o sporych zmianach, jakie zaszły w zasadach show. W związku z nowymi regułami jeden z jurorów podjął zaskakującą decyzję.

"The Voice of Poland" pokazuje, że wszystko może się zdarzyć. Widzowie zachwyceni decyzją Kuby Badacha

Choć "The Voice of Poland" cieszy się popularnością od wielu lat, to 16. sezon wciąż przyciąga przed ekrany telewizorów oraz potrafi zaskoczyć. Taką sytuację widzieliśmy w ostatnim odcinku show 11 października. Kuba Badach w jednej z bitew postanowił nie usuwać żadnego z rywalizujących zawodników ze swojej drużyny, pozostawiając w niej zarówno Julię Wasilewską, jak i Łukasza Reksa. Przypomnijmy, że uczestnicy zmierzyli się ze sobą w utworze Mietka Szcześniaka, a ich występ był tak imponujący, że wspomniana decyzja stała się dla jurora czymś oczywistym - to była pierwsza taka sytuacja w historii show. Pod postem programu na Facebooku natychmiast pojawiły się entuzjastyczne komentarze fanów. "Kuba Badach to najlepsze, co mógł ten program odstać. Wspaniała decyzja", "Piękne wykonanie i świetna decyzja Kuby", "Cieszę się, że oboje pozostali w drużynie Kuby", "Badach dobrze to rozegrał, że zabrał oboje", "Zdecydowanie dobra decyzja" - pisali zachwyceni widzowie, podkreślając, że uczestnicy w pełni zasłużyli na wyróżnienie przez jurora.

"The Voice of Poland" zaskakuje nowościami. Zmiany nie tylko podczas bitew

Oprócz nowych zasad w "The Voice" warto zwrócić również uwagę na zupełnie nową odsłonę programu - internetowy format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", w którym uczestnicy, którzy odpadli w dotychczasowych etapach, otrzymują szansę na powrót. Opiekunem tej części show została Ania Karwan, była finalistka programu, która w każdym odcinku Bitew wybierze jednego uczestnika, by dołączył do jej drużyny. Cykl "Comeback Stage" obejmie łącznie dziewięć odcinków i zakończy się wyłonieniem jednej osoby, która awansuje do półfinałów głównej rywalizacji. Nowe odcinki "The Voice of Poland" można śledzić w soboty o 20:30 na TVP2.